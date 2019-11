Hatalmas csatában, hosszabbítás után szenvedett vereséget a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata hazai pályán a Debrecentől.

Gyengén kezdte a Naturtex-SZTE-Szedeák a Debrecen elleni, péntek esti NB I. A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzést. Andjelko Mandics cserékkel rázta fel a csapatát. Méghozzá remekül, jött Kerpel-Fronius Gáspár, az irányító hihetetlen lendületet adott, fokozatosan dolgozta le 10 pontos hátrányát, majd a 11. percben már egyenlített is, 23-23. Szépen megtelt a lelátó, jött is a segítség a szurkolóktól. A horvát Krapic parádésan játszott, hármast dobott, zsákolt, labdát szerzett. Balmazovics büntetői után pedig először vezetett a Szeged, 33-32. Fordított a Debrecen, a hajrá viszont a Szedeáké volt, így a félidőben 46-42 volt a javára.

Wirth triplája után már 53-45 állt az eredményjelzőn, talpon is volt minden szegedi. Jól indult a harmadik negyed. Krapic elemében volt, 24. pontja után már 56-47 volt az állás. Ebből a negyed végére maradt kettő, 67-65. Izgalmas 10 perc következett. Egyenlített a vendégcsapat, majd egy tripla után már vezetett is: 67-70. 80-80-ról indult az utolsó 2 perc. Félelmetes lett a hangulat.

Egy perccel a vége előtt 84-82 volt a Szedeáknak, de jött egy Boriszov tripla, 84-85. Balmazovics is válaszolt, „trojka”: 87-85 és 36 másodperc volt hátra. Labdát szerzett a Szeged, Wirth kezéből kiesett, Boriszov egyenlített, jöhetett a hosszabbítás. „Péntek esti frász” – ez volt ezen a meccsen. Tripla ott, tripla itt, 90-90. Ezután viszont debreceni pontok születettek, elúszni látszott a hajó. Kétszer még visszajöttek a hazaiak, azonban a végén a vendégek 102-100-ra nyertek.