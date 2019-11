Pénteken a Pécset fogadja hazai pályán a Vidux-SZegedi RSE

Pénteken este nyolc órakor fontos meccset játszik hazai pályán a férfi röplabda NB I-ben a Vidux-SZRSE együttese. Nusser Elemér alakulata a Pécs gárdáját fogadja.

Nyeretlenek csatája. Pénteken két olyan csapat néz majd egymással farkasszemet, amelynek eddig nem sok babér termett a férfi röplabda NB I-ben. Az egyik gárdának biztos, hogy megszakad ez a negatív sorozata. Mindenki abban reménykedik, hogy ez a liga újoncának, a Vidux-SZRSE csapatának jön össze, és nem Pécsnek.

Nusser Elemér együttese péntek este, nyolc órakor fo­­gadja a mecsekaljai gárdát. Eddig öt meccset játszottak a bajnokságban, és ahogyan említettük, mind az ötöt elveszítették. A Szegednek egyelőre még szettet sem sikerült rabolnia, a Pécsnek ez a Kazincbarcika és a Sümeg ellen már összejött. A PTE-PEAC az elmúlt fordulóban hazai pályán szenvedett 3:1-es vereséget a Sümegtől, míg a Tisza-partiak Kecskeméten kaptak ki 3:0-ra.

A hét fontos feladata lesz, hogy az SZRSE felpörögjön a meccsre, a játékosok átérezzék a találkozó fontosságát. Egy esetleges győzelemből kellő önbizalmat szerezhet a keret, ami a további munkához nagyon fontos lenne. A szegedi szurkolókon biztos, hogy nem múlik semmi, eddig is szépen megtöltötték a Lila iskola lelátóját. Most is nagy szükség lesz a buzdításra, mert ez hatalmas erőt adhat majd a rangadón. A vasárnapi bajnoki után hétfőn pihent a csapat, keddtől viszont már gőzerővel a fontos bajnoki­ra készül a Nusser-legénység.

– A centerjátékunk javult, elégedett lennék, ha hasonlót mutatnánk pénteken. Az eddigiek alapján a játék képében két végletet mutatott a csapatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne esélyünk győzni. Szerintem a pénteki továbbra is kötelező siker, csak rá kell érezni, hogy ha már megvan a jó mozgás, akkor azt be is kell fejezni. Hektikus játékot mutattunk be, de mint mondtam, voltak biztató jelenetek. A helyzetfelismerő képességünket mindenképp javítani kell – nyilatkozta Nusser Elemér vezetőedző.