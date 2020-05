Pénzügyi Segítséget kapnak a teniszezők

Hosszú hetek után visszatérhettek az edzőközpontokba a spanyol labdarúgó-bajnokság csapatai, ám még nem tudni, mikor játszhatnak újra bajnokikat. Nemzetközi sportkörképünkben az NFL-re és a teniszvilágra is kitekintünk.

A teniszvilágot irányító nemzetközi szervezetek és a négy Grand Slam-torna szervezői bejelentették, hogy hatmillió dolláros segélyalapot hoznak létre a koronavírus-járvány mi­­att nehéz helyzetbe került játékosok megsegítésére. A program mintegy 800 egyes és páros játékost érint a női és a férfi körversenyeken.

– A segélyalapprogram de­monstrálja a sportági összefogást a válságban – áll a férfi, illetve női versenyeket szervező ATP és WTA, valamint a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) közös közleményében. A pénz elosztását az ATP és a WTA koordinálja, az összeget egyenlő arányban kapja a két nem.

A profi teniszezők idénye március elején szakadt félbe a pandémia miatt, és július 13-ig biztosan nem indul újra. A tornák elmaradása miatt több, leginkább alacsonyabban rangsorolt játékos nehéz anyagi helyzetbe került.

Spanyolországban elhagyhatták a házi karantént az él­vonalbeli labdarúgó-bajnok­ság­ban szereplő klubok já­­tékosai, akik tegnap csaknem két hó­­nap szünet után térhettek vissza csapatuk edzőközpontjába, ahol a koronavírustesztet is el­végzik rajtuk. A La Ligában szereplő egyesületek többsége arról számolt be, hogy az edzőkön és a szakmai stáb fontosabb tagjain is elvégzik a koronavírustesztet.

A címvédő FC Barcelona, illetve a Real Madrid legtöbb játékosa szintén elmehetett csapatának edzőközpontjába, ahova a madridi As című napilap értesülései szerint a Real futballistáinak nagy többsége arcmaszk nélkül érkezett.

A tengerentúli profi amerikaifutball-ligát (NFL) ugyan egyelőre nem érinti a járvány, hiszen az idény csak szeptemberben rajtolna, ám a liga mégis kidolgozott egy rendszert a megvásárolt jegyek árának visszatérítésére arra az esetre, ha a koronavírus-járvány miatt mérkőzések maradnának el, vagy zárt kapuk mögött lennének kénytelenek lebonyolítani összecsapásokat.

Roger Goodell, az NFL vezetője feljegyzést küldött a résztvevő csapatoknak, amelyben je­­lezte, hogy egységes szisz­­té­­ma áll rendelkezésre a klubok­tól közvetlenül vásárolt belépőkért kifizetett összegek visszatérítésére.