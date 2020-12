Pihenéssel és felújítással telik a téli időszak Balástyán

A Délmagyarország sorozatában, amely során azt vizsgáljuk meg, milyen hatással volt a megyei futballklubokra a koronavírus-járvány, ezúttal a balástyai klubnál érdeklődtünk. Eddig komoly nehézséggel nem kellett szembenéznie az egyesületnek, amelynek sporttelepe hamarosan tovább fejlődhet.

Abszolút jó hírről számolhatunk be a Balástya jelenlegi helyzete kapcsán: a klubnál ugyanis nem volt olyan játékos, aki a vírus miatt lemorzsolódott volna, sőt, inkább akadt olyan, aki más klubtól csatlakozott a Balástyához.– Az igazi problémát a szeptemberi toborzás jelentette számunkra. Mi bemegyünk az óvodákba, iskolákba, ahol elmondjuk a gyerekeknek, hogy mit is kínálunk számukra, azonban ez idén most nem úgy sikerült, ahogy szokott. A második hullám hatásai­tól jobban tartunk – összegzett Fodor Tamás, a klub elnöke.

Balástyán a szakmai előrelépés érdekében képzettebb szakembereket szeretnének alkalmazni, de mint a klubelnök kitért rá, egyelőre a közösségszervezés nagyobb szerepet játszik a mindennapjaikban.

– Közülünk szeretnénk kinevelni a balástyai sportkör edzőit, és majd őket szeretnénk képezni. Érkezett persze egy végzett szakember a nyáron, Kiss Máté vette át most Nyerges Dániel helyét a felnőtteknél, aki az U9-es csapatunknál dolgozik tovább. Szi­­gorúan nézve lett új, végzett edzőnk, de nem ebben gondolkozunk, hanem egy felépített stratégia mentén szeretnénk dolgozni. Az egész őszünk nagy küzdelem volt, hiszen az őszünket végigkísérte a koronavírus, de úgy éreztem, felelőtlenség most futballozni – tette hozzá.

Fodor Tamás kitért rá, az ed­­zőkkel, játékosokkal és szülőkkel egyöntetűen úgy döntöttek, hogy ne legyenek edzések és mérkőzések.

– A felnőttcsapat, ha a helyzet engedi, január elején el­­kezdi az edzéseket. A női csapatunk is mozogna már, de nehéz a sportcsarnok használata is, azt pedig egyelőre még nem tudjuk, a gyerekek edzései hogyan alakulnak már. Ta­vasszal minden edző készült otthoni edzéstervvel, de keveset kaptak vissza belőle. A helyzet annyiban más, mint tavasszal, hogy most vannak testnevelésórák az iskolában, így az utánpótlásunk mozog. Kommunikálunk a játékosainkkal, de nem adunk nekik szakmai útravalót, pihenni küldtük el őket – nyilatkozta a Balástya elnöke.

Fodor Tamás elmondta, a sporttelepen egy új öltöző épülhet az emeleten, erre már nyertes pályázatuk is van, egyúttal szeretnének klubhelyiséget is kialakítani a közeljövőben. Ba­­lástyán azt sajnálják, hogy a januárra tervezett sportbált nem tudják megtartani.

A KSE Balástyáról

A klub a kétezres évek elején élte fénykorát, amikor is 2001 és 2012 között a megyei I. osztályban szerepelhetett: sőt, három ezüst- és egy bronzérem mellett megnyerte a bajnokságot a 2007-2008-as szezonban. Egyben ez a bajnoki cím jelenti a klub újkori történelmének legnagyobb sikerét. Ezt követően azonban után új szelek fújtak, és a Balástya búcsúzni kényszerült a megyeegytől, majd a megyekettőtől is, ekkor pedig új alapokra helyezték a község labdarúgását. A férfi felnőtt csapat évek óta stabilan a megyei II. osztályban játszik, de női szakággal is bír az egyesület.