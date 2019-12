Pitvaros floorballcsapata a kecskeméti sikert követően az egri országos döntőben szerepelhet

Hatalmas sikert ért el a pitvarosi utánpótlás floorballcsapat. Az I. korcsoportú együttes kiharcolta a jövő évi országos bajnokságon való szereplést.

2010-ben gondolt egy merészet Moravszki Gábor pitvarosi pedagógus, és beindította a floorball­edzéseket a kis településen. Olyan versenysportot kerestek, amely a kis tornateremben télen és nyáron is űzhető. Pici a terem, de szerencsére a 10×20-as pálya elfért rajta. Beindultak az edzések, lapunk hasábjain többször is beszámoltunk arról, hogy milyen lelkesen és ügyesen vetették magukat a munkába a fiatalok. A napokban hatalmas öröm érte a kis település lakóit. Az I. korosztályban szereplő Pitvaros sikerrel vette a kecskeméti régiós elődöntőt, a második helyen kiharcolta az Egerben rendezendő jövő évi országos bajnokságon való részvételt. Volt is ünneplés, hiszen népes szurkolósereg buzdította a gyerekeket.

– Nagy siker ez – kezdte a beszélgetést az edző és testnevelő Moravszki Gábor –, a Papp Botond, Burján László Zsolt, Varga Milán és Kerekes Levente alkotta csapat a második helyen végzett, így továbbjutott a nyolcas egri döntőbe. A keretben két első osztályos, egy másodikos és egy harmadikos volt található. Jól vettük a csoportküzdelmeket, a Mélykút ellen vereséget szenvedtünk, de a második helyen harcoltuk ki a továbbjutást. Az elődöntőben gyorsan vezetést szereztünk, a végig remeklő Papp Botond vezetésével 4:1-re győztük le a Mohács együttesét. A fináléban ismét a Mélykút volt az ellenfelünk. Gyorsan vezetést szereztek ellenünk, ezután büntetőhöz jutottunk, de ezt kihagytuk, majd 2:0 lett az eredmény. Két perccel a döntő vége előtt szépítettünk, támadtunk az egyenlítésért, de ez nem sikerült, az utolsó pillanatokban pedig betalált az ellenfél, így 3:1-re vereséget szenvedtünk, de így is boldogan tért haza mindenki.

A II. korcsoportos fiúk a 7., a IV. korcsoportban szereplők pedig az 5. helyen végeztek, így sikerekben nem volt hiány. Pitvaroson egyre népszerűbb a sportág, már ovisok is járnak rendszeresen edzésre.

– Heti két alkalommal tréningezünk – folytatta a beszélgetést Moravszki Gábor –, közel 20 gyerek jár a foglalkozásra. Kis suli a miénk, hiszen 120 tanulónk van. Szerencsére a gyerekek szeretik a floorballt, és az is remek ötletnek bizonyult, hogy a kicsikkel is kezdjünk el foglalkozni. Pályázatok útján és az önkormányzat támogatásával tudjuk fejleszteni a felszereléseinket, a közelmúltban kaptunk versenyütőket, amit a jó szereplés igazol: eredményre vezetett. A nyáron részt vehettem egy képzésen, januárban Hódmezővásárhelyen tartunk majd egy továbbképzést, így bízom benne, hogy Csongrád megyében is népszerűvé válik a sportág. Nálunk, Pitvaroson nagyon szeretik a gyerekek, és már most izgalommal készülnek az egri nyolcas döntőre. Oda már ötfős kerettel utazunk, teljes lesz a csapatunk. A szülők, a nagy szurkolóink is szervezik már utat, így szeretetben és szurkolásban nem lesz hiányunk, az biztos. Két négyes csoportban zajlanak majd a küzdelmek, célunk, hogy minél eredményesebben szerepeljünk, de nekünk már az nagy dolog, hogy sikerült kiharcolnunk azt, hogy a legjobbak között küzdhetünk, képviselhetjük Pitvarost egy országos eseményen – zárta Moravszki Gábor.