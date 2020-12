Pontnak örülhettek

Négygólos hátrányból felállt, még vezetett is, végül 11-11-es döntetlent játszott a férfivízilabda OB I. 14. fordulójában a Metalcom Szentes Miskolcon.

Kókai Tibor távoli bombagóljával indult a találkozó, 1-0-s vezetés után viszont beragadt a Szentes, amelyből ezúttal is hiányzott Fülöp és Lajkó, valamint a héten a Debrecen és a Tatabánya ellen nyolc gólt lövő Garancsy András.

Sorozatban ötször talált be a Miskolc, majd a második negyedben 6-2-nél és 7-3-nál is négygólos különbséget mutatott az eredményjelző.

Hiába a hat nap alatt harmadik szentesi meccs, a Kurca-partiak védelme ekkor összeállt, jól blokkoltak, a kapuban Meixner Marcell mutatott be több bravúrt, míg támadásban Hegedűs, Pellei F. és Somogyi lőtt sikeresen, így 11 perc alatt ledolgozta hátrányát a Metalcom, 7-7.

A záró nyolc perc 9-8-ról indult. Pellei F. egyenlített, majd Hegedűs és Somogyi is betalált, így 11-9-re vezetett az utolsó leheletéig küzdő Szentes. Két emberelőnyt még gólra váltott a Szeged, így újabb küzdelmes mérkőzés végén értékes döntetlennel utazhatott haza a Pellei-legénység.

Két meccs vár még idén a Metalcomra, szerdán 11.30-kor Szegeden, szombaton pedig a Vasas otthonában.

Pellei Csaba: – Rengeteget utaztunk az elmúlt napokban, már csak ezért is megérdemeltük ezt az egy pontot. Kevesen vagyunk, mindenki más poszton játszik, a kezdő centerünk például végig bekkelt a mérkőzésen. Örülök az egy pontnak, mert mindent kiadtunk magunkból, de gratulálok mindkét csapatnak.