Reagált a MOL-PICK Szeged a Bodó-ügyben

Nagy László WhatsApp-üzenetben kereste meg a szegediek átlövőjét, hiába szólították fel, hogy tisztázza az ügyet, ezt nem tette meg.

Ezt ne hagyja ki! Kicsinyes bosszú: Karácsony nem engedélyezi a Lánchíd fényfestését

Egy megkeresésről szól a hazai kézilabdaélet az elmúlt napokban: a MOL-PICK Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter ugyanis a Vaksz című műsorban kifejtette, a bajnoki döntő második meccse előtt a Veszprém megkereste Bodó Richárdot, a Tisza-parti klub játékosát.

– Hallottam én is arról a fórumbejegyzésről, amelyben azt mondták, hogy a veszprémiek ajánlatot tettek neki. Ez nem igaz, de megkeresték, közvetlenül a második mérkőzés előtt, ami nálunk eléggé kiverte a biztosítékot

– mondta akkor Szűcs Ernő Péter.

– Határozottan állítjuk (szükség esetén ezt bizonyítani is tudjuk), hogy Nagy László a magyar bajnoki döntő második mérkőzése előtt egy nappal WhatsApp-üzenetben kereste meg csapatunk magyar válogatott játékosát, Bodó Richárdot. Ricsi professzionális sportolóhoz méltó módon elutasította a kapcsolatfelvételt

– áll a MOL-PICK Szeged közleményében.

Ezt követően Nagy László, a veszprémi klub sportigazgatója a Magyar Nemzetnek azt mondta, a menedzserirodát kell megkeresni azzal kapcsolatban, ki keresett meg kit és mikor.

– Mi felvettük a kapcsolatot a menedzseri irodával (kizárólag csak azért, hogy tisztázzuk, milyen módon keveredtek ebbe az „ügybe”), és ők mindenben cáfolták Nagy László állításait, egyben kijelentették, hogy a Nagy László által előadottakat iratokkal is cáfolni tudják. A játékosunkat képviselő iroda egyben megerősítette, hogy a veszprémi kézilabdacsapat részéről érdeklődés érkezett feléjük Bodó Richárd veszprémi igazolásával kapcsolatban, akár úgy, hogy a szerződéséből kivásárolják. Ők ez ügyben arról tájékoztatták Nagy Lászlót, hogy erre nincs lehetőség. Megjegyezni kívánjuk, hogy az ügyben ennek a megkeresésnek relevanciája nincs, ugyanakkor miután Nagy László a menedzserirodát is belekeverte az ügybe, a tisztánlátás érdekében kívántuk ezt az információt is megosztani – teszi hozzá a MOL-PICK Szeged.

A közlemény kitér rá, bár Nagy László állítja, hogy Szűcs Ernő Pétert ugyan kereste telefonon, de a PICK elnöke „kinyomta” őt, majd nem is hívta vissza, ám ez nem igaz. Így Szűcs Ernő Péter írásban kérte Nagy Lászlót, hogy tisztázza a klubot és tárja fel az igazságot, de ezek az üzenetek válasz nélkül maradtak. Arra is kérték Nagy Lászlót, kérjen bocsánatot az érintettektől, ismerje be, hogy hibázott, ekkor új fejezet nyitható a klubok és az érintett személyek kapcsolatában.

– Nagy László a magyar férfi kézilabdázás emblematikus figurája, aki láthatóan nem tudta még feldolgozni az MKSZ Alelnökségével járó felelősséget, csak bízhatunk benne, hogy jelen esetből tanul, és fel fog nőni arra a szintre, mely szintet a Magyar Kézilabda Szövetségben meglévő funkciója és az egész kézilabdás társadalom elvár vele kapcsolatosan. Mi ehhez a fejlődéséhez sok sikert és jó egészséget kívánunk. A Pick Kézilabda Zrt. ezzel a közleménnyel ezt az „ügyet” lezártnak tekinti, és csak abban az esetben kívánunk megnyilvánulni a jövőben, ha olyan nem várt események következnének be, amelyek számunkra sértőek vagy nemkívánatosak – zárul a kékek közleménye.