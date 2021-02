Remek formát mutat és jól érzi magát Révész Ádám a Kaposvárban

Zsinórban három győzelmet aratott a Kaposvár férfi kosárlabdacsapata az NB I./A csoportjában: a fontos sikerekből a szegedi Révész Ádám jó játékkal és fontos megmozdulásokkal vette ki a részét.

– Ha tíz nappal ez előtt kérdezi, még más lett volna a hangulatom – kezdte Révész Ádám, a Kaposvár szegedi nevelésű centere. A somogyiak ugyanis zsinórban három győzelmet arattak, ezekhez pedig egyaránt remek játékkal járult hozzá a nyáron a csapathoz szerződött magasember.

– Furcsán hangozhat, de a sérülések is kellettek ehhez. Két kezdőjátékosunk is kiesett, ráadásul mindkettő magas poszton, és úgy érzem, ez összehozta a társaságot. Persze a Falco nem a legjobb formáját mutatta ellenünk, de egy gyengébb napot kifogó Szombathelyt is nagy dolog megverni az akkor utolsó előtti helyen álló csapatnak – mondta az utóbbi három meccs­ről Révész Ádám, aki a Falco ellen 14 pontot dobott, a Paks elleni siker alkalmával pedig 10 pontos, 11 lepattanós dupla-duplát szállított.

– A Falco és a Paks ellen is ki­hoz­tam magamból a maximumot, kicsit magamat is meglepve ezzel. A pontszámom tükör a csapat játékára nézve, hiszen én olyan center vagyok, akit meg kell találni a palánk alatt, ezt köszönöm a csapattársaknak is. Nemcsak én, hanem a többiek is előreléptek a kulcsemberek kiesésével – tette hozzá Révész.

A Szedeákban nevelkedett center újra együtt dolgozhat Ni­­kola Laziccsal, akit nemrég neveztek ki a Kaposvár edzőjének, korábban pedig Szegeden szintén edzője volt.

– Tudtam, hogy ő mit követel, szivacsként szívtam magamba a tudnivalókat tőle. Az utóbbi három meccs előtt is jól éreztem magam Kaposváron, de a győzelmekkel ez egészen más és jobb. Örülök a Szedeák idei sikereinek, és annak, hogy az U20-as bajnoki címet nyert egykori csapattársaim is szerephez jutnak. Szurkolok, hogy a legjobban sikerüljön a szezonuk! – zárta Révész Ádám.