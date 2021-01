Remek lehetőséget kaptak a szakmai fejlődésre a kerekesszékes asztaliteniszezők

Nemzetközi és hazai szinten is neves játékosok vettek részt az Asztalitenisz Sport Klub Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub közös online tréningjén, ahol sokat tanulhattak egymástól a játékosok.

A koronavírus következtében kialakult és jelenleg is fennálló helyzet miatt online formában tartotta meg közös edzését az ATSK Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub a határon átnyúló integrált programjuk részeként.Ezen nemzetközi és hazai szinten is eredményes sportolók vettek részt: magyar részről a paralimpiai negyedik, Eb-második Major Endre, a magyar bajnok Dollenstein János, az ob-harmadik Urlauber Ádám, illetve Herold János ragadott ütőt, a szerbektől a csapatban Eb-ezüstérmes Goran Perlics, a hazájában ob-második Nenad Krabavac és az ob-harmadik Mitar Djokics kapcsolódott be. Az edzők Simon Viktor, Márki Ernő, Szelei Szabolcs, Sladana Krsmanovics és Mellik Zoltán voltak.

Az utánpótlásban korábban is sikeresen szerveztek hasonló közös edzést digitális formában, ezért választották ezt a megoldást a kerekesszékes foglalkozás esetében is, ami egy teljesen új megközelítés a parasportolók és az edzők számára. A foglalkozás során mindkét oldalon három versenykategóriában soklabdás, úgynevezett multiballedzést mutattak be, ami jó lehetőség volt a szakmai fejlődésre, hiszen új feladatokat, módszereket láthattak a másik fél által használt programból.

A háttérről: az Asztalitenisz Sport Klub Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub az eddigi jó együttműködésre alapozva közösen nyújtott be 2019-ben pályázatot az IPA Magyarország–Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében kiírt felhívásra. Az IPA program fő célkitűzése, hogy az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával lehetőséget biztosítson a magyar–szerb határvidék közös fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a sport sajátos eszközeivel és kapcsolatrendszerével az Inter Pingpong 3 projekt is, ami egy komplex, a határ két oldalán élő pingpongosokat megmozgató, tizenhat hónapos programsorozat.