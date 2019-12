Nagyszerű mérkőzéseken, a szegedi Etelka sori sportcsarnokban telt ház előtt dőltek el a 33. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna elődöntői. Mind a három kategóriában remek csatákat hoztak a mérkőzések, amelyek közül kiemelkedett a nyílt kategóriában a Szegedről elszármazott akadémisták alkotta Varga Pince Junior és a Zengő Alföld mérkőzése. Volt a találkozó magabiztos előny, fordítás, egy kis szó- és fizikai párbaj is, azaz aki kilátogatott, jól szórakozott.

Az elődöntők győztesei tehát szombaton a finálékat játsszák majd az újszegedi sportcsarnokban a gálanapon, a vesztesek pedig a bronzmérkőzéseket. Illetve lesz egy gálameccs is, amelyen az ausztráliai világbajnokságon negyedik magyar minifoci-válogatott lép pályára a nyílt kategória legjobbjaiból összeállított csapat ellen.

Nyílt kategória: Dorozsma–Gyuszi and the Boys 4–8, Fit World-Délroll Team–TVSC 7–2, Gyuszi and the Boys–Zengő Alföld 2–8, TVSC–FK Gámavill 5–4, Zengő Alföld–Dorozsma 7–4, FK Gámavill–Fit World-Délroll Team 5–14, FC Victoria Nadlac–Kistücsök Büfé 10–4, Gumisziget–Mastertrinity 7–4, Varga Pince Junior–FC Victoria Nadlac 9–0, Show Time–Gumisziget 7–7, Kistücsök Büfé–Varga Pince Junior 5–7, Mastertrinity–Show Time 3–6. Elődöntők: Fit World-Délroll Team–Gumisziget 5–0, Zengő Alföld–Varga Pince Junior 4–3.

+35: Öreg Honvéd vendéglő-O’Neill–Old Boys Nadlac 5–2, Old Boys Nadlac–Vár Söröző 4–12, Vár Söröző–Öreg Honvéd Vendéglő O’Neill 8–5, Gól Söröző Csengele–Ficak 6–4, Garázs Varázs RET–Gól Söröző Csengele 5–4, Ficak–Garázs Varázs RET 3–5. Elődöntők: Garázs Varázs RET–Öreg Honvéd O’Neill 4–2, Vár Söröző–Gól Söröző Csengele 4–6.

+45: Szitapont FC–Somogyi Trafik 5–4, Centrum Hotel Szeged–Szindikátus 3–2, Silstar–Szitapont FC 2–2, Szindikátus–Eurosweet 1968 1–6, Somogyi Trafik–Silstar 8–1, Eurosweet 1968–Centrum Hotel Szeged 4–13. Elődöntők: Szitapont–Eurosweet 1968 2–5, Centrum Hotel Szeged–Somogyi Trafik 9–2.