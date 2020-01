Remekül helytállt a Vidux-Szegedi RSE, óriási fordítással nyert szettet

A férfi röplabda NB I Liga Alapszakasz második körének nyitányán Tisza-parti derbit rendeztek a Lila iskolában, hiszen a Szolnok együttesét fogadta a Vidux-Szegedi RSE.

Rutinosabb ellenféllel találkozott Nusser Elemér legénysége, amely látszott is a végjátékok során, így 3:1-re kikapott a csapat, de a hazaiak játéka biztató volt.

A meccs elején meglépett a Szolnok, de a Szeged gyorsan lendületbe jött, egyre keményebb ütések révén 11:11-nél már egyenlítésnek tapsolt a Lila iskola telt házat hozó közönsége. A szett sorsa a végjátékban dőlt el, a szolnokiaknak négy labdájuk is volt az előnyszerzéshez. A második szett első fele kevésbé lett szoros, a vendégek magabiztosan tartották előnyüket, de 14:20-as hátrányban megtáltosodott a Vidux-Szegedi RSE, zsinórban hét pontszerzéssel fordított, majd harcos játékának köszönhetően a szetteket tekintve ki is egyenlített.

A lendület a harmadik szett elejére is kitartott, hiszen 4:0-ra meglépett a Szeged. Innentől kezdve elég hullámzó volt a játék képe: 6:6-nál már egyenlő volt az állás, majd 12:8-ra vezettek a hazaiak, aztán 12:12-nél ismét szolnoki egyenlítést lehetett elkönyvelni. Szoros csata következett, érződött, hogy a végén dől majd el minden. 17:17-nél Nusser Elemér vezetőedző mutatta is a játékosainak, hogy „nyugi!”. Higgadtak is voltak Fülöp Norberték, de az igazán nagy koncentrációra 22:22 után volt szükség. A szolnoki szettlabdánál jöhetett egy kis taktikai értekezlet, de a fordítás nem jött össze az SZRSE-nek.

A negyedik szettben már végig vezetett a Szolnok, csak 18:20-as állásnál csillant fel a hazai pontszerzés reménye, de a hajrát jobban bírták a vendégek, így bezsebelték a győzelmet.

Nusser Elemér: – Nem csak a második szettre lehet azt mondani, hogy nem volt rossz, az egész meccsre is. Többször is kellemes meglepetést okoztak a srácok, hiszen a heti edzésmunka alapján nem számítottam rá, hogy ennyire energikusak lesznek. Lényegében csak a rutin döntött, és a papírforma alapján is ezt lehetett várni a találkozótól. A szettek végjátéka egy külön szakma, ezt még tanulnunk kell, de a jövőre nézve abszolút biztató volt a játékunk.