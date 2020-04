Remekül működik az otthoni konditerem

Túl van a műtéten, és egyre jobb állapotnak örvend a kosárlabdázó Wirth Ádám. A Szedeák súlyos sérülésen átesett csapatkapitánya elmondta, személyesen nem tudtak elbúcsúzni a csapattagok egymástól, az ő életére viszont kevésbé volt hatással a koronavírus-járvány.

– Köszönöm, jól vagyok. Az én életemben és mindennapjaimban túl nagy változás nem történt azzal, hogy véget ért a bajnokság és nincsenek meccsek – kezdte lapunknak Wirth Ádám, a Naturtex-SZTE-Szede­­ák csapatkapitánya, aki januárban szenvedett térdszalag-szakadást, így számára jó­­val hamarabb véget ért az idény.

– Persze, kimentem volna megnézni a csapatot, ahogy tettem ezt a ZTE elleni utolsó meccsen is. Azon kevesek közé tartozom, akiknek az életét a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet nem nagyon befolyásolta, csupán annyi történt, hogy itthon végzem a gyógytornát, nem kell eljárnom. Most bőven van időm és energiám elvégezni az előírt feladatokat, ehhez minden szükséges eszközt beszereztem. Itthon alakítottam ki egy edzőtermet, ott végzem az erősítéseket – részletezte Wirth Ádám.

A kosaras hozzátette, a sikeres műtétet követően mostanra jutott el arra a szintre, hogy mindent csinálhat: biciklizhet, jöhet-mehet, sőt, a nagy séta előírás is számára.

– Folyamatosan konzultálok a gyógytornászokkal, de eddig nagyon jól haladok. Éppen a héten lesz egy kontrollom, on­­nantól kezdve csak az erősítés lesz terítéken. Szerencsére gyor­­san túllendültem azon: mi lesz most velem. Pár nap volt, amikor nem tudtam, hogyan tovább. Igyekszem tanulni a történtekből, próbálom megtanulni, hogyan készítsem fel a testemet arra, hogy ne legyen következő, hasonló sérülés. Meg­­lepő lehet, de sok pozitív ol­­dala van a történteknek: azt azért erős lenne állítani, hogy örülök, hogy így történt, de nem tragédiaként fogom fel, hiszen a mai világban ezen már nagyon sokan túlestek – fejtette ki Wirth Ádám.

A Szedeák csapatkapitánya elmondta, mivel felgyorsultak az események a Zalaegerszeg elleni, utolsó mérkőzést követően, így nem is volt alkalmuk személyesen elköszönni egymástól a csapattagoknak. Üzenetben búcsúztak el egymástól, miután a Magyar Ko­­­­­­sárlabdázók Országos Szö­­vetsége hivatalosan is be­fejezettnek nyilvánította a bajnokságot.

– Nem volt egyszerű évünk, rengeteg problémával küzdöttünk. Nagyon furcsa szituációba kerültünk, egyelőre semmit nem tudni a jövőről, de meg kell találnunk ebben is a pozitív oldalt, és tovább kell lépnünk – értékelte a kialakult helyzetet.

Kitért rá, azzal, hogy jelenleg nincsenek mérkőzések, számára is kicsit könnyebb a helyzet, hiszen nincs benne az az érzés, hogy neki is a pályán kellene lennie, és együtt kellene küzdenie a társakkal.

– Nemcsak játszottam a kosárlabdát, hanem nagyon sokat néztem is, viszont így, hogy minden esemény elmarad, kicsit szürkébbek a hétköznapok. Jelenleg két dolgot kell csinálnom: amikor nem a lábamon dolgozom, akkor pihentetem azt. Délelőtt és délután is edzek, ezen túl persze tévét és sorozatokat nézek. Ezek mellett azért most van idő olyanra is, amire a hétköznapokban nem lenne, így sokat beszélek telefonon azokkal a sportolóbarátaimmal, akik nem Szegeden élnek, és nem tudunk összefutni – zárta Wirth Ádám.