Remekül rajtoltak

Elkezdődött a megyei futballtavasz, így visszatér rovatunk is, amelyben az elmúlt hétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal a Mártélyban mesterhármasig jutott Papp Ernőre esett, ő a forduló gólvadásza.

Fontos meccset nyert meg a Mártély a megyei II. osztály első tavaszi fordulójában, a HFC II. ellen aratott 3-1-es sikernek köszönhetően ugyanis megerősítették helyüket a tabella harmadik helyén.

– Sajnos az edzéseken nem tudtam részt venni a budapesti munkám miatt, de a hozzáállásunk remek volt ezen a mérkőzésen. Szerettünk volna visszavágni az őszi vereségért, és fontos meccs is volt, hiszen azonos pontszámmal álltunk, és úgy gondolom, megérdemelten nyertünk – mondta Papp Ernő.

A 20 éves támadó ott folytatta, ahol abbahagyta, hiszen az őszi utolsó mérkőzésén, az FK 1899 Szeged ellen is mesterhármast jegyzett, akárcsak a múlt szombati mérkőzésen.

– Sokat jelent, hogy így indítottam a tavaszt. Az első gólnál a saját térfelünkön szereztem labdát, majd a bal oldalvonal mellett végigfutottam, és ellőttem a hosszúba. A másodiknál a félpályánál kaptam egy indítást a védők mögé, és elpasszoltam a kapus mellett, a harmadikat pedig egy beadást követően, ballal a hosszú alsóba rúgtam – emlékezett vissza a találataira az immáron 27 gólos csatár, aki ezzel vezeti a megyekettő góllövőlistáját – előnyét pedig sikerült is növelnie, hiszen a rivális apátfalvi Béres Róbert duplát jegyzett, így kétgólos az előnye a mesterlövészek között.

Csapata is remekül teljesít, hiszen az újonc Mártély eséllyel pályázik a bronzéremre a szezon végén, ezt illetően most fontos lépést tett.

– Próbálunk minél előrébb végezni, bár az első két helyezett már meglépett a többiektől. Év elején bele sem gondoltunk, hogy így tartjuk magunkat, de most már szeretnénk megszerezni a dobogós helyet az év végére. Ez már a negyedik évem Mártélyon, évről évre egyre jobb a közösség. Vannak persze rosszabb napok, de ezeken mindig közösen túllendülünk – zárta Papp Ernő.