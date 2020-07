Risztov Éva visszatér

Egy hónap haladékot kapott a hódmezővásárhelyi úszósport egységesítésének ügye, ennyi időn belül kell döntenie a Hód Úszó SE-nek, hogy beolvad-e a NICS-HSÚVC egyesületébe, amiről előbbi klub közgyűlésén kedd este nem sikerült dönteni. Utóbbi csapatnál viszont hoztak egy nagyon fontos döntést: a megújult elnökség tagjává, egyben tiszteletbeli elnökké választották a város olimpiai bajnokát, Risztov Évát.

A még sikeresebb jövő érdekében egybeolvad a két hódmező­vásárhelyi úszóklub, egész pon­­tosan a NICS-HSÚVC-be ol­­vad a Hód Úszó SE. Az erről szóló döntés a szándéknyilatkozatok alapján már csak formalitás lesz – írtuk ezt július elsején. Minden jel arra utalt, hogy két héttel később, vagyis kedd este ezt megszavazzák a klubok, de ez nem történt meg, ugyanis a Hód Úszó SE közgyűlése érvénytelen volt, be kellett rekeszteni, a napirendi pontok szavazásáig sem jutottak el.

Mielőbb dönteni kell

– Rengeteg beszélgetés előzte meg ezt az alkalmat, de sajnos egyelőre nem hozott ered­­ményt, így nem tudtunk dönteni az egybeolvadási kérelemről – kezdte a beszámolót Szabó J. Attila, a Hód Úszó SE elnöke. – Mivel ismételt közgyűlésről volt szó, jogilag már nem is változtathatunk a napirendi pontokon, amelyekről szavaznunk kell. Mielőbb ki kell írni egy új közgyűlést, hiszen a NICS-HSÚVC-től au­gusztus 17-ig kaptunk határ­időt a döntésre. Személy szerint nem tudom elképzelni a vásárhelyi úszósport jövőjét az egybeolvadás nélkül, csak így, és Risztov Éva vezetésével lehet sikeres a jövőnk, a külön út nem életképes – jegyezte meg, és utalt a NICS-HSÚVC legfontosabb keddi döntésére. Kedden ugyanis a másik vásárhelyi egyesület is összeült, küldöttgyűlésükön több új elnökségi tagot választottak, köztük Risztov Évát is, az olimpiai bajnok úszó egyben tiszteletbeli elnöke is lesz a klubnak.

Risztov komoly szerepe

– Az egybeolvadás szándéka részünkről is ugyanúgy fennáll, szeretnénk építeni a közös jövőt, remélhetőleg erről meg­egyezés lesz a határidőig – nyilatkozta Kenéz László, a NICS-HSÚVC elnöke. – Ha ez megtörténik, akkor továbbra is áll az ajánlatunk, amely szerint jogfolytonosan átvesszük a szakembereket és a sportolókat. Risztov Évát arra kértük fel, fogja össze és irányítsa a szakmai munkát, illetve a nevünkben is tartsa a kapcsolatot a Ma­­gyar Úszó Szövetséggel és más sportszakmai szervezetekkel. Komoly szerepe lesz a fejlődésünkben, sűrűn ellátogat majd hozzánk, sokat lendíthet a vásárhelyi úszósporton. Feladatait társadalmi munkában látja el – árulta el.

Újra itthon

Természetesen Risztov Évát is felkerestük, és amint felvette a telefont, örömmel mondhattuk az olimpiai bajnoknak: üdvözöljük újra itthon!

– Köszönöm, én is örülök, hogy annak a városnak segíthetek, ahonnan elindultam, ahol megtanultam az álmomat beteljesítő alapokat – hangsúlyozta Risztov Éva. – Fontosnak tartom a két vásárhelyi egyesület kezdeményezését az egybeol­vadásra, hiszen a jelen gazdasági helyzetben csak így lehet biztos jövőképet mutatni a helyi fiataloknak. Innen indultam én is, itt születtem, éltem a vásárhelyiek adta lehetőségekkel, fontos, hogy ezt a munkámmal meghálálhassam. Bízom benne, hogy a támogatásommal, az eredményeim adta motivációval és a kapcsolataimmal segíteni tu­­dok – jegyezte meg a klasszis.

Jelenleg Budapesten él és dol­­gozik, két vállalkozása mel­­lett fél éve egy úszóiskolát is indított, illetve motivációs előadásokat is tart.

– A vásárhelyieknél koordinálnám a feladatokat, de na­­gyon várom a két egyesület egybeolvadását, hiszen akkor lehet igazán elkezdeni a munkát. Mindig is a magyar úszósportért dolgoztam, és ennek fontos eleme, hogy a ki­­sebb egyesületek is eséllyel küzdjenek országos bajnoki érmekért, akár nem­­zetközi cí­mekért is, ebben példamutató lehet, ha a két egye­­sület egybeolvadása után közös úton indulunk el – tette hozzá.