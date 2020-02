Riválist előzhetnek

A szegedi műjégpályán a későbbi helyezések szempontjából fontos mérkőzést játszik ma 11.45-től a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű, amely az Egerszegi Titánokat fogadja az OB II alapszakaszában.

Az már biztos, hogy a jégkorong OB II felsőházába került a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű, az viszont még nem dőlt el, melyik helyen jut oda. Ma 11.45-től a szegedi műjégpályán lényeges lépést tehet akár az alapszakasz harmadik helyéért az együttes: ha minimum két góllal legyőzi az Egerszegi Titánok csapatát, amely kettejük első mérkőzését 7-5-re nyerte, akkor megelőzheti riválisát.

– Nagyon komoly mérkőzésre számítok – nyilatkozta a csapat közösségi oldalán Maslac Michael, a szegedi csapatkapitány. – Jó erőt képvisel a Zalagerszeg, amely ellen szoros és élménydús meccsre számítok.

– Több egykori csapattársunk található a zalaiaknál, de ettől még barátok vagyunk, maradtunk. Fontos lenne a harmadik helyet megszerezni, mert a döntőbe jutásért akkor nem az első, címvédő KMH-val kerülnénk össze az elődöntőben, hanem a Hevülettel, ez pedig egyáltalán nem mindegy – tette hozzá Balázs Csongor. – Szükségünk lesz a szurkolókra a győzelemhez, az biztos.

A szegedi csapat mérkőzéseire eddig ingyenes volt a belépés, ám ezúttal jótékonysági céllal (a hazai szövetség kezdeményezésére szeretnék a siketek között is meghonosítani a sportágat Szegeden, ehhez gyűjtik ilyen módon is a forrásokat) 1000 forintba kerül a jegy, amely felfogható adományként is.