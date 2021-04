Rögtön feltöltötte az új feladat

Nem sokáig maradt munka nélkül Makra Zsolt. A legutóbb az NB I.-es Zalaegerszeg másod- edzőjeként dolgozó szakember a DAFC Szeged utánpótlás szakmai vezetőjeként folytatja, és persze azon van, hogy visszatérjen az élvonal közelébe.

Hamar megtalálta az új munka Makra Zsoltot: a korábban több NB II.-es csapatnál dolgozó, valamint élvonalbeli tapasztalatokkal is rendelkező szakembert ugyanis nemrég a DAFC Szeged utánpótlás szakmai vezetőjének nevezték ki.– Én dolgozni szeretek, így örültem a megkeresésnek. Más szerep ez a mostani, mint amelyben eddig voltam. Sahin-Tóth Dezső részéről korábban is volt már érdeklődés, hálás is vagyok ezért a lehetőségért. Úgy érzem, én is fejlődhetek ebben a szerepkörben, és azt érzem az edzőkön, hogy érdeklődve fordulnak felém. Ez a pár nap fel is töltött, amit ebben a munkakörben töltöttem – mondta lapunknak Makra Zsolt.

A szegedi szakember legutóbb az NB I.-es Zalaegerszegnél dolgozott, ahol Boér Gábor vezetőedzővel alkotott párosa úgy adhatta át a csapatot Waltner Róbertnek, hogy nem állt kieső helyen, és igen eredményes támadójátékot mutatott: az NB I. egyik legtöbb gólját szerezte a ZTE.

– Nagyon pozitív történet volt ez az élvonalbeli szereplés. A csapat látványos játékot produkált. Ha a tavaszi két-három meccsünk szerencsésebben alakul, úgy gondolom, siker­sztoriként is beszélhetnénk erről. Az NB I.-ben dolgozni olyan élmény, amely nagyon sokat ad, és ha nincs is sikerben része az embernek, visszavágyik oda. Az utóbbi pár év a felnőttfutballban rávilágított arra, melyek azok a hiányosságok, amelyekkel odaérkezik egy fiatal játékos, ezt szeretném átadni. Megtapasztaltam, hogy miket kell megtanítani egy utánpótlás-játékosnál. Érdemes a DAFC-nál dolgozni, olyan fiatal edzők vannak, akik szeretnének fejlődni és tanulni – összegezte az elmúlt időszak tapasztalatait.

Hozzátette, az is vonzó volt számára, hogy a szegedi klub vezetése annak tudatában is szeretett volna vele dolgozni, hogy ha érkezik megkeresés felnőttszintről, akkor elképzelhető, hogy távozik – ez azonban a jövő, jelenleg ezzel a feladattal foglalkozik.

– Edzést tartok, edzésterveket készítek és folyamatosan konzultálok az edzőkkel. Sokrétű a munka, sok időmet el is viszi, de ha a futballal foglalkozhatok, az a legjobb. Azt gondolom, mindenkitől lehet tanulni, hiszen biztos, hogy van, amit másképp látnak, mint én. Nem azt a szerepet akarom betölteni, hogy én megmondom a frankót, hanem csapatban gondolkodom – zárta Makra Zsolt.