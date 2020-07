Rossz első negyed után dicsérhetően játszott a Szentes, amely kikapott az Egertől

Elmaradt a szentesi siker a női vízilabda magyar kupa második fordulójában, miután az első negyedben mutatott megilletődött játék megpecsételte a fiatalok sorsát. 1–7 után még sikerült felzárkózni, végül az Eger 14–11-re nyert.

A vízilabda-fesztiválként beharangozott hétvége egyik fő attrakciójaként a Hungerit-Szentesi VK az Egert fogadta a női vízilabda magyar kupa második fordulójában. A teljesen átalakuló Heves megyeiek parádésan indítottak a mérkőzést, ugyanis bő négy perc játékot követően már 0–5 állt az eredményjelzőn.

Az Egyesült Államokban tanuló, de a koronavírus-járvány miatt itthon tartózkodó Urvári Lili törte meg a Kurca-parti gólcsendet, amire még jött újabb két egri találat így 1–7-ről indulhatott a második negyed.

Maczkó Lillát Füsti Molnár Janka váltotta a hazai kapuban. A saját nevelésű játékos meghálálta a bizalmat, mivel rövid időn belül több bravúrt is bemutatott, tartást adva ezzel társainak hátulról.

A harmadik negyedben robbantottak a hazaiak 3–9-ről óriási felzárkózásba kezdtek. Több se kellett a hazai publikumnak, lelkesen hajtottak a szentesi fiatalokat, akik gólokkal köszönték meg a szurkolást. A negyed derekán Polák Zsófia találatánál már 7–9-re módosult az állás.

A hazaiak ennél közelebb már nem kerültek a záró nyolc percben sem, így 14–11-es vereséget szenvedett a Szentes a nyitott medencében tartott meccsen.

Matajsz Márk: – Az Eger úgy kezdte ezt a mérkőzést, ahogy kell. Gratulálok nekik, a csapatomnak pedig azért, hogy a hatgólos hátrány után felzárkózott, mert 1–7-nél benne volt a találkozóban egy nagyobb különbségű vereség is. Rengeteg fiatallal, debütálóval álltunk fel, akik megilletődtek, de meggyűlt a bajunk a napsütéssel is. Rengeteg gólhelyzetet kidolgoztunk, aminek nagyon örülök, sajnos még nem ment be mind. A hosszú leállás még érződik mindenkin, dolgozunk tovább, hogy a bajnoki kezdésre teljesen összeálljunk.

Hungerit-Szentesi VK–Eger 11–14 (1–7, 2–2, 4–1, 4–4)

Női vízilabda, magyar kupa, A csoport, 2. forduló. Szentes, 400 néző. Vezette: Homonnai, Petik.

Hungerit-Szentesi VK: Maczkó – Mácsai K., Dömsödi, Csiszár, Kövér-Kis 3, Polák 2. Csere: Füsti Molnár (kapus), Varga 2, Urvári 1, Kolarova 2, Kádár 1, Bonca, Tóth F., Tóth Cs. Vezetőedző: Matajsz Márk.