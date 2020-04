Sárosi Laura lehet a szegedi Tisza SE első olimpikonja

Október óta készül Szegeden Sárosi Laura, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE válogatott tollaslabdázója, aki 2016 után a második olimpiájára is szeretne kijutni.

A tokiói kvalifikáció során már szinte biztos volt a helye a mezőnyben, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Ennek ellenére minden esélye megvan rá, hogy szegedi színekben ott legyen a 2021-re halasztott játékokon.

Ifjúsági olimpikonja már van a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE-nek, Pápai Balázs 2018-ban vett részt a fiatalok Buenos Aires-i eseményén. A felnőttek között is összejöhet ez a bravúr a klubnak, ugyanis az október óta Szegeden készülő Sárosi Laura egyetlen lépésre áll a to­­kiói kvalifikációtól. Igaz, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ezt a lépést mikor teheti meg.

Minden átírva

– A járványhelyzet átírt mindent, a nemzetközi szövetség befagyasztotta a világranglistát és a tokiói kvalifikációs rangsort. Ezek alapján kvótát érő helyen állok, ám jelenleg nem tudni, hogyan alakul a kvalifikációs folyamat. Amíg ez eldől, próbálok formában maradni, annak ellenére, hogy jelentősen átírta a felkészülési tervemet a helyzet – mondta a 27 éves Sárosi. Azt is elmesélte, hogyan került Szegedre tavaly ősszel.

– Edzőváltás közben voltam, a szponzorom javasolta, hogy próbáljuk ki Szegedet. Egyből éreztem, hogy kiválók a körülmények, az indonéz edzőpárossal remekül tudok együtt dolgozni, annak pedig külön örülök, hogy minden egy helyen található. A Squash Clubban megoldott a szállás, az étkezés, a konditerem, és itt találhatók a kiegészítő szolgáltatások is – Budapesten mindennap két és fél órám telt el az ezek között va­­ló ingázással. Mintha minden hét mini edzőtábor lenne, ezért is igazoltam Szegedre – fogalmazott.

Sok lemondás

Sárosi a 2016-os riói olimpia előtt lett országosan ismert: az Európa-bajnokságon elszakadt német ellenfele cipője, amiért kizárták volna, a magyar játékos azonban odaadta neki a tartalékcipőjét, így folytatódhatott a meccs. Sárosi kikapott, ami az ötkarikás kvalifikációját hátrányosan érintette, ám később a cselekedetét több Fair Play-díjjal is elismerték, majd a világranglistás helyezésével így is kvalifikálta magát. Húsz év után ő volt az első magyar tollaslabdázó, aki részt vehetett a játékokon.

– Hétéves korom óta tollas­labdázom, ami rengeteg le­­mondással járt. Nyertem ti­­­­zennyolc magyar bajnoki aranyat, volt olyan év, hogy mind a négy kategóriában, egyéniben, párosban, vegyes párosban és csapatban is első lettem. Jó lenne, ha erről is ismernének az emberek a cipős eset mellett. Most azért dolgozom, hogy a tokiói olimpia után inkább az eredményeim alapján kerüljön elő a nevem – fogalmazott Sárosi, akit ötször választottak meg az év tollaslabdázójának, a 2019-es elismerést már részben szegediként érte el.

Nem csüggednek

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE vezetője, Pápai Miklós szerint Sárosi leigazolása újabb nagy lépés az egyesület számára.

– Hosszabb folyamat része, hogy a legjobb magyar tollaslabdázó minket választott. Több mint egy évtizede kezdtünk építkezni, ennek a munkának az egyik csúcsa Laura érkezé­­se. Az első osztályú csapatbajnokságban megnyertük az alapszakaszt, a felnőttek között és az utánpótlásban is vannak válogatottjaink, Didi Purwanto és Dian Ayu Mayasari révén pe­­dig öt éve kiváló edzőpáros irányítja a nálunk folyó munkát – értékelt Pápai. – Épp hazai pályán rendeztük volna a csapatbajnokság döntőjét, amikor eltöröltek minden versenyt. Nem csüggedünk, sőt szerintem azzal, hogy további egy évet tud készülni, még többre lesz majd képes a pályán. Mi pedig örülünk, hogy a szegedi gyerekek egy ilyen kvalitású játékostól tanulhatnak, vele együtt edz­hetnek – tette hozzá.