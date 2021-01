Sétál, tornázik, kutyákat futtat Nemes István

Betöltötte a 84. életévét a Szegedi EAC egykori NB I.-es labdarúgója, Nemes István. A korábbi támadó aktívan éli a napjait, rendszeresen sétál, kutyákat etet, itat és futtat.

Tavaly decemberben töltötte be a 84. életévét a Szegedi EAC legendás labdarúgója, Nemes István. Az egykori támadó 1957 és 1968 között 204 élvonalbeli meccsen 50 gólt szerzett.– Köszönöm a kérdést, jól vagyok, az egészségemmel nincs semmilyen különös probléma – mondta lapunknak Nemes.

– Van három kutyám, amelyekhez minden nap elsétálok a Molnár utcából az újszegedi Tárogató utcába, megetetem, megitatom, futtatom őket. Úgy vagyok jól, ha megtehetem ezt a nagyjából fél órás távolságot. Jó erőben vagyok, minden nap tornázok is, és a testsúlyom annyi, mint amikor aktív labdarúgó voltam.

Nemes István nem hagyhatta ki a beszélgetésből a magyar futball jelenlegi sikereit.

– Nagyon örülök a válogatottunk gyönyörű szereplésének – nyilatkozta Nemes. – Kellett hozzá egy olyan szakember, aki ért a futballhoz. Marco Rossi nagyon okos ember, például remekül ért a cserékhez, így volt az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn is. Követtem a Ferencváros BL-mérkőzéseit is, az is nagyon jó csapat, és már most kijelenthetem, megint bajnok lesz. A szegedi futball helyzete számomra talány.

Nemes István Molnár utcai lakása kisebb fajta múzeum is, ahol rengeteg emléket őriz.

– Öt évembe telt, mire összejött ez a gyűjtemény – mondta az egykori támadó.

– Megtalálható benne nagyon sok minden, például amit kaptam elismerést, aztán újságok, könyvek. És azoknak a korosztályos válogatott meccseknek az emlékei is, amelyekre rettentően büszke vagyok.

Kettő ilyen volt: az egyik egy liverpooli meccs Anglia ellen, amelyen idegenben nyertünk. Még Bobby Charltont is bevetették, mert meg akartak verni bennünket. A végén megtapsolt minket az angol közönség. A másik pedig egy pekingi találkozó, ahol az olimpiai stadionban 80 ezer néző előtt 1-1-et játszottunk a Szovjetunió válogatottjával.