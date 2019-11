Sima vereséget szenvedett itthon a Vidux-SZRSE

Váratlanul simán, 3:0-ra kapott ki a Vidux-SZRSE NB I-es férfi röplabdacsapata. A Nusser-tanítványok hazai pályán szenvedtek vereséget a Sümegtől.

– Erre nem lehetünk büszkék, a fiúknak is elmondtam rögtön a meccs után, hogy szégyellem magam azért, ami a pályán történt, és nagyon meg is lepett – kezdte a beszélgetést Nusser Elemér.

– Ilyen gyengén még nem játszottunk ebben a szezonban, nagy csalódás ez nekem, és nem is nagyon értem, hiszen a heti edzésmunka során ennek semmilyen előjele nem volt. Sem játékban, sem akaraterőben nem hozták a srácok azt, amit tudtak, húsz százalékot adtak ki magukból.

A sima vereség okát természetesen kivizsgálja a csapat, Nusser Elemér vezetőedző is azon lesz, hogy megoldást keressen.

– Jövő héten az első edzésen biztosan kikérem a fiúk véleményét, és addig majd én is összeszedem a gondolataimat. Nagyon jól szerválnak a sümegiek, de ezekkel a helyzetekkel rendszeresen zavarba lehetett minket hozni. Meglepett az is, hogy szinte semmit sem láttam vissza abból, amit korábban az edzéseken gyakoroltunk, ez nem volt jellemző a srácokra – nyilatkozta a tréner.

Vidux-Szegedi RSE–Sü­­meg 0:3 (22:25, 19:25, 14:25)

Férfi röplabda NB I, A csoport, Szeged, Lila iskola, 300 néző.

Vidux-Szegedi RSE: Fülöp, Piti, Csányi, Nagy, Farkas Baráti, Kiss. Csere: Borsi (li­bero), Bodnár (libero), Honti, Demcsák, Filius, Sarnyai, Inhoff, Bitó. Vezetőedző: Nusser Elemér.

További eredmények: Kecskemét–MAFC 3:0, Kazincbarcika–Pécs 3:0.