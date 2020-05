Sok múlott a hozzáálláson

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia bal oldali védője, Mohl Dávid (35) örül, hogy újrakezdhették a munkát, de az otthon töltött időszak tanulságaiból, a helyzet feldolgozásából, a kezeléséből és az elfogadásából is megpróbál tanulni.

Hiába rutinos labdarúgó Mohl Dávid, a sokévnyi NB I-es és NB II-es tapasztalat mellett is több érdekes helyzetet hozott neki az elmúlt időszak.

– Elsősorban azon múlt a helyzet kezelése, kinek milyen a hozzáállása – mondta a magyar bajnok, háromszoros kupagyőztes védő. – Ez könnyíthette vagy nehezíthette meg nemcsak a mi sorsunkat, hanem az élet más területein tevékenykedőkét is. Kihívásokkal teli időszak volt, amelyben gyorsan rendeztem és megértettem a szituációt. Sokat beszélgettünk a családdal, a kisfiammal, és úgy láttam, könnyen ment mindenkinek az átállás. Sokat lehet tanulni az új dolgokból, így ebből a helyzetből, és ha kell, az elfogadásról is. Amire nincs ráhatásom, azzal nem foglalkoztam, de amit kértek, azokat betartottam. Voltak azért feszültebb pillanatok a fejemben, de pár óra alatt végiggondoltam a dolgokat.

A csapat az elmúlt szerdán megkezdte a közös munkát az új vezetőedzővel, dr. Dobos Barnával.

– Normál füves pályán, a szokásos szenzációs gyepen, nagyon jó stadionban és remek lehetőségek között találkoztunk újra – nyilatkozta Mohl. – Ilyenkor egy labdarúgó még jobban értékeli, hol is játszik. Már a beérkezés érzése fantasztikus volt, és a fiatal játékosoknak is plusz motivációt kell, hogy nyújtson. Nyilván én tudom, mi hogyan és mikért edzettünk fiatalként, ők pedig beleszülettek ezekbe a lehetőségekbe.

Mohlnak még egy évig érvényes szerződés köti a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához, amely jövő nyáron újabb egy évre meghosszabbodhat.

– Június elejéig edzünk, majd június közepe után találkozunk újra, ha a koronavírussal kapcsolatos helyzet nem változik – mondta a védő. – Ez az időszak arra jó, hogy az új szakvezető megismerhet minket, így jóval több ideje lesz a közös munkára, másrészt mi is kijöhettünk végre a pályára, itt lehetünk, mert az egész erről szól. A lényeg, hogy sérülésmentesen végigvigyük ezt az időszakot, aztán jön a leállás, és a valós felkészülés az NB II rajtjára.