Stabilan a világelitben a szegedi korcsolyázók

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület számára mérföldkő volt a hamarosan lezáruló esztendő: 2019-ben Jászapáti Petra érmeket érő fejlődést mutatott a világkupákon, a klub másik aktív olimpikonja, Kónya Zsófia egy év pihenő után remekül tért vissza, ráadásul az utánpótlás tekintetében is a világelit tagja a klub, amit többek között egy ifjúsági olimpiai kvalifikáció is bizonyít.

Újabb rendkívül eredményes éven van túl a Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE), amelynek már három olimpikont is köszönhet a város. Közülük Jászapáti Petra idei teljesítményét el is ismertük jubileumi, 50. alkalommal rendezett Év Sportolója gálánkon, hiszen a drezdai vk-állomáson ezüst­érmes lett a vegyes váltóval, ősszel megvédte magyar bajnoki címét, majd Salt Lake Cityben egyéniben a dobogó alsó fokára állhatott, ráadásul megdöntötte saját 500 méteres or­­szágos csúcsát.

Klubtársa, Kónya Zsófia egy év kihagyás után tért vissza, és a nagy szünethez képest remek teljesítményt nyújt, a vk-állomásokon tartja a lépést a világ legjobb versenyzőivel is. A két szegedi olimpikonnak a következő megmérettetés az Európa-bajnokság lesz, méghozzá hazai közönség előtt, hiszen a kontinensviadalt a debreceni Főnix Csarnokban rendezik január 24-től 26-ig.

Az SZKE nem csak a felnőttekre lehet büszke, utánpótlása is remekelt a nemzetközi mezőnyben. A szegedi korosztályos válogatott kerettagok az Európa-kupa válogatóján kitűnően szerepeltek: Somodi Maja egy korcsoporttal feljebb is második és harmadik helyezéseket szerzett összetettben, Jászapáti Péter is többször dobogóra állt korcsoportjában. Mindketten ott lesznek Oroszországban, az Európa-kupa márciusi döntőjében, de még Kormányos Nina is ott lehet a Tisza-parti tehetségek közül, hiszen jelenleg a 10. helyen áll a ranglistán, így már csak két helyet kellene javítania a kvalifikációhoz – erre februárban, a Danubia Series utolsó állomásán, Horvátországban lesz lehetősége. Jászapáti Péter számára sűrű lesz a március, hiszen nemcsak az Európa-kupa fináléjában lesz jelenése: a szezonban nyújtott teljesítményével kiérdemelte a részvételt a lausanne-i ifjúsági téli olimpián.

Nemzetközi szinten a Danubia-kupán is kipróbálta magát néhány szegedi reménység: a korcsoportonként közel 50 versenyzőt számláló mezőnyben Liszli Gábor a 15., Somodi Luca és Vágfalvi Máté a 20., Kalmár Botond pedig a 23. helyen áll. Az Alpok Adria-kupa sorozatban jelenleg az SZKE 6 versenyzője áll összetett dobogós helyen: Tóth Anna Rebeka, Kormányos Nina és Püspök Fanni második, Árendás Mihály, Vágfalvi Máté és Somodi Luca pedig harmadik, de Liszli Gábor (5.), Kalmár Botond (8.), Szőke Petra (10.), Nagy Imre Ákos (13.) és Konkoly Sára (17.) is helytáll.