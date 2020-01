Stefan Balmazovicstól elköszönt a Naturtex-SZTE-Szedeák

Ahhoz, hogy a Tisza-partiak ne kezdjék majd komoly hátrányból a középszakaszt, az ilyen győzelmekre lenne szükségük, hiszen a play outot úgy tudná elkerülni a csapat, ha legalább egy helyet előrelépne a tabellán, márpedig a Sopron három győzelemmel többet számlál: de a 9. helyen álló KTE is öttel több sikert gyűjtött be.

Az előjelek nem a legjobbak, és a Kecskemét igen masszív szezont fut hazai pályán: csupán két veresége van saját közönsége előtt Forray Gábor együttesének, amely a Falco mellett éppen a legutóbbi, Paks elleni találkozóját veszítette el, viszont öt győzelmet is szerzett már a csarnokában. Az utóbbi időszak szoros végjátékaiból nem tudott jól kijönni a Szedeák, nem úgy a Kecskemét, amely a szezon során többször is megnyerte az egylabdás meccseket. A Körmendet és az Oroszlányt egyaránt egy, a Pécset pedig két ponttal győzte le a KTE, legutóbb viszont huszonkét pontos vereséget (84-62) szenvedtek az edzőváltás után egyre inkább magára találó Pécstől.

Október közepén fájó vereséget szenvedett hazai pályán a Kecskeméttől a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelynek most itt az esély, hogy visszavágjon a történtekért. Csakhogy ebben nem segít az, ahogy az elmúlt napjai alakultak a csapatnak, az egyik edzésen Wirth Ádám olyan szerencsétlenül lépett egy játék során, hogy térdsérülést szenvedett, várhatóan hosszabb időre kiesett. A csapatkapitány sérülése mellett Kerpel-Fronius Gáspár sem gyakorolt még a társakkal mindennap, játékára ugyanakkor mutatkozik esély, hiszen kézsérüléséből már felépült, most a bokájával bajlódik.