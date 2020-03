Helyrejött a bokasérülése Luka Stepancicnak, a MOL-PICK Szeged horvát válogatott jobbátlövőjének, aki szigorú biztonsági intézkedések mellett még rehabilitációra jár.

Februárban parádés győzelmet aratott a MOL-PICK Szeged a francia sztárcsapat, a PSG ellen az újszegedi sportcsarnokban, Éppen a meccs előtti utolsó ed­­zésen szenvedett csúnya bo­­kasérülést Luka Stepancic, aki így korábbi csapata ellen nem léphetett pályára.

– Ha most kellene játszani, akkor már simán tudnék, kö­szönhetően a Djordje Ignjatoviccsal elvégzett rehabilitációnak, amelyre szigorú biztonsági intézkedések mellett járok az otthon maradás heteiben – árulta el Stepancic a klubhonlapon.

Néhány napja egy 5,3-as és 5,1-es földrengés rázta meg Stepancic hazáját, Horvátországot, amelyet Magyarország egyes te­­rületein is lehetett érezni. Az epicentrum mindössze 7 kilométerre volt a fővárostól, Zágrábtól.

– Szerencsére jól van a csalá­dom. Hatalmas trauma volt a földrengés, biztos, hogy életük végéig elkíséri őket. Sok barátom még stresszben él, hiszen vannak utórengések – jegyezte meg a Szegeden élő játékos.

Utoljára február 25-én a Ta­tabánya ellen játszott szurkolói előtt a MOL-PICK Szeged. Három hete már nem mozdulnak ki a kézilabdázók, maximum egyedül futni.

– Nagyon hiányzik a kézilabda, elképesztően várom azt a napot, amikor újból a szurkolóink előtt játszhatunk. Most viszont még fontos, hogy maradjunk otthon és tartsunk össze – hangsúlyozta Luka Stepancic.