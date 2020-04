Stressz után újra alapoznak

Kevésbé stresszes most a versenymentes időszak Birkás Balázsnak, az NKM Szeged világbajnok kajakosának, aki a nehezített körülmények ellenére is próbál vízre szállni, illetve otthon a főzést is gyakorolhatja.

Az NKM Szeged világbajnok ka­­jakosa, Birkás Balázs otthon edz, és ha teheti, vízre is száll.

– A körülmények ellenére is ugyanúgy eljárok kajakozni, de nehéz megoldani a karantén miatt az egyedüllétet, a hajószállítást – mondta Birkás. – Az edzőtáborok után a formába hozás időszaka jött volna, de a rengeteg variálás miatti stresszelés, majd az olimpia elhalasztása miatt kaptunk két hét pihenőt. Azután kezdtük újra az alapozást. A közel két hónapos téli edzőtábor miatt sokkal magasabb szintről kezdhettük a munkát, és ugyan nem könnyű edzéseket csinálunk, de a kezdő alapozó munkánál intenzívebb a tempója. A meleg vízi munka bennünk van, jó állapotban vagyok, két nap után már jó eredményeim születtek. Ez a kis pihenő nem vett el semmit, azaz a közel két hónapos edzőtábor bőven megérte.

A hazai kajakosok, kenusok előtt most egyetlen ismert időpont látható: a 2021-re elhalasztott olimpia.

– Jelenleg ez az egyetlen ver­­seny, amelynek tudjuk a dá­­tumát. Tervben van azért a ma­­gyar bajnokság, és karantén-­edzőtábor jelleggel csapathajós összetartás is – nyilatkozta Birkás. – Ilyen hosszú, közvetlen olimpiai felkészülés nem volt, de nem is lesz szerintem a pályafutásomban. Hüvös Viktor edző csoportjából minden társam otthon készül. Bevallom, ez az időszak most nem annyira terhelő, mint amikor háromhetente versenyezni kell. Nem állt meg az élet, és pont ez az az idő, amikor a versenyzők elveszhetnek: megy a mocorgás, a szervezés, de információnk nincs róla. Nem is biztos, hogy szükséges, hiszen nekünk edzeni kell, de például jó lenne tudni, mikor legyünk csúcsformában.

A szabadidejében Birkás Ba­lázs olyan dologgal is tud foglalkozni, amire nem biztos, hogy máskor jut idő.

– Eljárok bevásárolni, mert még így is figyelnem kell, mit eszek – mondta a világbajnok kajakos. – Be kell tartanom az étkezési követelményeket. Édesanyámék most otthon dolgoznak, így szinte én főzök rájuk. Persze azért nem mindennap csirkemell és rizs a me­­nü, de szeretek sütni. Alapvetően önellátó vagyok. Zöldség, hús, magvak kerülnek az asztalra, és szerencsére kreatív vagyok ebben a tekintetben. Én jobban ráérek, mint ők, ezért én vagyok többet a konyhában. Azért a sütemény elkészítését nem vállalom, azt meghagyom nekik.