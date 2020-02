Sűrű a hétvége a sportolóknak

Régiónk második és harmadik vonalban küzdő egyesületei számára újabb sűrű hétvége következik: ma kilenc, vasárnap egy mérkőzést rendeznek, lesz köztük két megyei derbi is.

A Vásárhelyi Kosársulinak hazai pályán lehet szurkolni, az ellenfél a bajnokesélyes Cegléd lesz. Az Algyő NB I/B-s férfi kézilabdacsapata is otthon szerepel, az Ózdot látja vendégül, az ellenfél helyezése viszont csalóka, hiszen a 10. pozíciót elfoglaló riválissal idegenben csak döntetlent ért el az FKSE. A női másodosztályban a PC-Trade Szeged KKSE a Fradi utánpótlását fogadja. A csongrádi „tigrisek” is várják a szurkolókat a csarnokba, hiszen szintén közvetlen riválist fogadnak. A női kézilabda NB II találkozóira is készülhetnek a drukkerek, ugyanis ma 16 órától két Csongrád megyei derbit is rendeznek: a Deszk a HLKC-t fogadja, a KSZSE pedig az Algyőt. A férfiaknál minden megyei csapat idegenben szerepel.

A jégkorong OB II rájátszásának első szegedi meccsét rendezik meg ma 19 órától, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű ellenfele a címvédő KMH SE lesz. A vendégek a favoritok, ám a Szeged szeretné kiszolgálni közönségét, és megszorongatni az alapszakaszt megnyerő, bajnoki címvédő riválisát.

A hétvégi program, szombat

16.00: Ferroép-Szer Deszk–HLKC (női kézilabda NB II); KSZSE–Levendula Hotel FKSE-Algyő (női kézilabda NB II);

17.15: Szekszárd II.–Szegedi KE (női amatőr kosárlabda-bajnokság);

18.00: ContiTech FKSE-Algyő–Ózd (férfi kézilabda NB I/B); Tigrisek Csongrádi KSE–Törökszentmiklósi Székács (férfi kézilabda NB II); Mezőtúr–PICK Szeged U23 (férfi kézilabda NB II); Kunszentmárton–Makói KC (férfi kézilabda NB II);

18.30: Vásárhelyi Kosársuli–Cegléd (férfi kosárlabda NB I/B);

19.00: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–KMH SE (férfi jégkorong OB II, rájátszás).

Vasárnap