Sűrű lesz a tavaszi idényük

Újoncként egészen szépen szerepelt a ContiTech-Apátfalva a Csongrád-Csanád megyei I. osztály őszi idényében. A fiatalokra építő csapat hasonló tavaszban reménykedik, hosszabb távon pedig merészebb céljaik is vannak.

Hullámzó teljesítményt nyúj­­tott ősszel a ContiTech-Apát­­falva a labdarúgó megyei I. osztályban, mert bár nehezen indult be a csapat szekere, végül közel meccsei felén győzni tudott a ligában újonc csapat. Végül tizenhét pontot gyűjtve a nyolcadik helyen fordulnak Kardos Ákosék.

Két mérkőzésünk elmaradt, reális képet így nem mutat a tabella. Van hiányérzetem, mert előzetesen úgy számoltunk, tizenöt-húsz pont között szerezhetünk, de a lejátszott meccsek alapján úgy érzem, maradt bennünk még pont

– kezdte Frank Csaba, az Apátfalva edzője.

Az apátfalviak számára igen sűrű lesz már a téli program is, a múlt csütörtöki felkészülési rajtot követően ezen a héten már futsalbajnoki vár a csapatra Kecskeméten. Heti három-négy edzéssel és egyelőre három le­kötött edzőmeccsel készül a február 20-án esedékes, Mórahalom elleni pótlandó mérkőzésre az újonc, amely szeretne még két időpontra ellenfelet is találni. Az biztos, hogy január 28-án a Makó II.-vel, 30-án a Csabacsűddel, február 13-án a Makóval gyakorol az Apátfalva, amelynek így a mostani időszak igen megterhelő lesz. A kerettagoknak a nagypályás futball mellett a regionális fut­­salbajnokságban is teljesíte­niük kell.

Ami a csapat keretét illeti, szeretnék azt bővíteni két-három fiatal játékossal, de konkrétumok egyelőre még nincsenek. Távozója nem akad az Apátfalvának, ám mint Frank Csaba kitért rá, ha jobb ajánlatot kap valaki, akkor a fejlődés érdekében nem gördítenek akadályt senki távozása elé.

Nem változnak a céljaink tavaszra sem, az első nyolc hely valamelyikét szeretnénk elérni, bár én előrébb gondolkozom, mint a nyolcadik hely. Nagy dolognak tartom, hogy már készülnek belőlünk a csapatok, hosszú távon pedig szeretnénk meghatározó együttese lenni az osztálynak

– zárta Frank Csaba.