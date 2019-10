Szántai Levente rendkívül lényegesnek tartja a megfelelő időzítést

Kapus és pszichológus. E két funkcióban dolgozik a Szeged–Csanád Grosics Akadémián Szántai Levente (36), aki egyre kevesebb szerepet vállal a kapuban, viszont egyre többet próbál segíteni gyereknek, szülőnek, edzőnek – az országban szinte egyedülálló módon.

– Mi történt a csapattal a Csákvár elleni meccs előtt?

– A Gyuláról Szegedre költözés szemmel láthatóan hatalmas lökést adott nekünk. Gyulán is jó helyünk volt, jól éreztük magunkat, de ott nem kaptuk meg azt a támogatást a szurkolóktól, amit itt hétről hétre megkapunk, átélünk.



– Még ott van a csapat körül, sőt edzőmeccseken véd is, ám már második éve épül a civil pályafutása. Miért fontos a szülőkkel és a gyerekekkel is foglalkozni pszichológiai szempontból?

– A legfontosabb feladat, hogy a szülő, a labdarúgó gyermek és az edző között kialakuljon a megfelelő együttműködés. Az információ sokszor útközben elvész, ez a tapasztalatom a több mint 30 éves labdarúgói pályám alatt. Egy akadémia akkor mű­ködik jól, ha ezek a kapcsolatok is jól működnek. Ne csak szólamok legyenek, hanem tettek is a jól hangzó mondatok mögött. Ezért indult el egy olyan előadás-sorozat, amelynek keretében az U14 alatti játékosok szü­­leivel és párhuzamosan az U14 fölötti labdarúgókkal havi rendszerességgel találkozunk. Az idősebbek együtt hallgatják az előadást, amely interaktív: bevonjuk a szülőt és a gyermeket egyaránt.

– Milyen most és milyen le­­gyen az akadémián edződő gyerek jó szülője?

– Akiben megvan a törekvés, hogy a labdarúgópályáján támogatja gyermekét, már jó úton jár. Ha az információkat megfe­lelően érzékeli, feldogozza, a mindennapokba, a gyermek hétköznapi valóságába beépíti, a saját életén keresztül pedig közvetíti, akkor segít, hogy profi labdarúgó legyen. Illetve testileg és leklkileg egészséges felnőtté váljon, ami még fontosabb. Lesz, akiből később cégvezető válik, és támogathatja nevelőegyesületét, vagy szurkolóvá válva rendszeresen kijár a mérkőzésekre, buzdítani a csapatot. Az első lépés tehát az információkra való nyitottság.

– Ezek szerint nem az a jó szülő, aki edzésen, meccsen kiabál, bírál, bírót szid, csapattársat kérdőre von?

– Ez komplex kérdés. Az a szülő, aki kimegy a gyermek meccsére, felelősséget kell vállaljon minden egyes szóért, megnyilvánulásért. Amit ki­­mond, azt nemcsak a saját gyereke hallja, hanem a csapat minden tagja, ezzel pedig árthat és segíthet is gyermekének. Könnyen kiléphet a szülői szerepből, átlépve az edzői vagy szurkolói szerepbe, amely problémás lehet. Meg kell maradni szülőnek, még ha szurkolunk is.

– Milyen területeket érintenek ezek az előadások?

– A Szeged–Csanád GA szülői akadémiája – ez a neve a sorozatnak. Az előadásokon általános témákat érintünk, egyúttal labdarúgó-kontextusra értelmezzük. Ilyen volt első alkalommal a táplálkozás, amely a profi labdarúgásban is alapvetően fontos. Hatása a futball mellett az iskolában, a tanulásban is megjelenhet, hiszen a megfelelő színvonalú tápanyag segíti a folyamatos koncentrációt. Sportosak lesznek a témáink, de mindezt ki lehet terjeszteni a mindennapokra a szülők támogatása révén. Legközelebb például a kommunikáció lesz a témánk.

– Interaktívak az előadások. A szülők ugyanolyan aktívak, mint a pálya mellett?

– A találkozó elején az előadó elmondja a témához tartozó gondolatait, a megfogalmazott kérdések majd utána jöhetnek. A szülő sokszor jobb, ha a meccs kapcsán is magában tartja a vé­leményét, és a mérkőzés után a megfelelő időben és körülmények között osztja meg akár a gyermekével, akár a vezetőedzővel – ahogy az előadás tematikája, kerete is mutatja.

– Más magyar akadémiákon van-e ehhez hasonló kezdeményezés?

– Korábban Újpesten hallottam hasonló kezdeményezésről, de nem tudom, hogy miként alakult a továbbiakban. Mi a saját akadémiánkra fókuszálunk, és lépésről lépésre haladunk. Véleményem szerint ez a sorozat úttörő kezdeményezés. Alapvető célunk, hogy folyamatosan növekedjen a résztvevő szülők létszáma, így tudjuk a szülő, gyerek, edző hármasának bű­­vös háromszögét erősíteni.