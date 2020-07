Szeged jó műhely

Éppen ma ünnepli ötödik születésnapját az M4 Sport, amelynek több, Szegedről a fővárosba került sportújságíró kolléga is stábtagja, közülük Tihany Viktor a kezdetektől a csatorna riportere, majd műsorvezetője.

2015. július 18. Ekkor indult út­­jára az M4 Sport televíziós csatorna. És éppen öt éve kezdett el dolgozni a tévénél a Szegedről Budapestre felkerült újságíró, Tihany Viktor (36).

– A legelső közvetítésünk egy kajak-kenus világbajnoki válogató volt Szolnokról, amelyen én is aktívan részt vettem. Erre korábban nem volt példa, ez pedig már jelezte, milyen kü­­lönleges lehetőségeim lesznek, olimpiai sikersportágakat tudtunk műsorra tűzni, amelyek megmutatják, mi történik addig, amíg a versenyzők eljutnak az olimpiai dobogó tetejéig. Ez igazi kuriózum volt, és Milánóból a vb-t is közvetítettük, amelyen szintén ott voltam. A hazai futball, egyáltalán a labdarúgás kiemelt projekt a csatornán, de magyar bajnoki röplabda, kosárlabda, vízilabda és kézilabda is rendszeresen szerepel a repertoárban. Ezenkívül ál­­landó program a labdarúgó BL és a Forma–1, de nálunk van­­nak a futball vb-k és Eb-k, valamint a labdarúgó- és kézilabda-válogatott mérkőzései.

Tihany Viktor pálya széli ri­­­­porterként kezdett, azóta vi­­szont már élő műsorokat is ve­­zet az M4 Sporton.

– Néha a futball révén még lejutok a pálya szélére, szeretem is, de inkább már műsort vezetek a stúdióban, illetve magazinos anyagokat csinálok – nyilatkoz­­ta Tihany. – Kunszentmiklósról az egyetem miatt kerültem Szegedre, és a Telin, majd a Városi Tévénél dolgoztam, így a riporteri karrierem Szegedről indult. Korábban a Rádió Majsánál is tudósítottam, majd ezek után kerültem a Digi Sporthoz és az M4 Sporthoz. Ha szegedi érdekeltségű meccset közvetítünk, az nyilván más érzelmileg, főleg, ha a helyszínre megyünk. De ha elkezdődik az adás, objektívnek kell lennem.

Nem Tihany Viktor az egyet­­len szegedi érdekeltségű sport­riporter a közmédiánál: Bittmann Emil és Környei Bence is ott dolgozik.

– Szeged nagyon jó műhely, mert olyan a szakmai színvonal, hogy látható, a kollégák megállják a helyüket az országos csatornáknál. Megvan a felfelé áramlás. Jó hír, hogy a születésnap alkalmából szeptember 12-től elindul szombat és vasárnap 14 és 22 óra között az M4 Sport+ a Duna World helyén.