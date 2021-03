Szeged újra Eb-t rendezhet 2024-ben

Az Európai Kajak-Kenu Szövetség bizottsági ülésén eldőlt, 2024-ben Szegeden rendezik meg a gyorsasági szakág Európa-bajnokságát. A döntést követően elhangzott, több indok is alátámasztotta, hogy a mára már a sportág szentélyének számító Maty-éri pályára esett a választás.

A közvélemény azt látja, szinte minden évben jelentős kajak-kenus sík vízi eseményeknek ad otthont a Maty-éri olimpiai vízicentrum. Ez így is van, hiszen rendszeresek a világkupák, és világbajnokságból is volt itt négy (1998, 2006, 2011, 2019), illetve a fiatalok is rendszeresen szerepeltek már a Szeged melletti létesítményben.Ám Európa-bajnokságot mind­­össze egyszer, 2002-ben ren­­deztek Magyarországon, a Maty-éren. Jó hír viszont, hogy 22 év után újra lesz Eb, az Európai Kajak-Kenu Szövetség bizottsági ülésén ugyanis úgy döntöttek, a párizsi olimpia évében, 2024-ben Szeged adhat otthont a kontinensviadalnak.

– Jövőre az ifjúsági és U23-as világbajnokság megint Szegeden lesz, de ezek, ahogy a többi világesemény is, mind a nemzetközi szövetség eseményei. Az európai szövetség égisze alá tartozó rendezvény viszont régóta nem volt nálunk. Ezért is jött az ötlet, hogy megpályázzuk a 2024-es Európa-bajnokságot

– nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Kárai Péter, az MKKSZ alelnöke és az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) vezető testületének tagja.

Szeged mellett a lengyelországi Poznan, a bolgár Plovdiv és a csehországi Racice pályázott a rendezésre. Kárai Péter nem titkolta, a bizottság tagjaként ő is sokakkal egyeztetett a döntés előtt, de ami számára nagyobb öröm, hogy az ECA technikai delegáltja – akinek a javaslatát mindig meghallgatják a döntés előtt –, Jovana Stanojevic is egyértelműen Szegedet jelölte meg ideális helyszínnek, 4 ok miatt: a Tisza-parti város régen rendezett eu­­rópai eseményt, ellentétben a többi jelölttel; a szegedi pálya fantasztikus; nagyon fontos, hogy itt a televíziós közvetítés is világszínvonalú; végül, mivel 2024 az olimpia éve, és Magyarországon hatalmas népszerűsége van a sportágnak, miért ne használnák ki ezt, ezért hozzák oda az Eb-t, ahol a legnagyobb a közönség.