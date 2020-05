Szegeden és Szentesen sem tudják még, mikor kezdhetnek edzeni

Hétfőtől újra edzhetnek a profi és amatőr sportcsapatok, a megyei vízilabdaklubok azonban még kivárnak. A medencékben nincs víz, nem tudni, mennyien lehetnek egyszerre medencében, valamint mikor folytatódik, ha egyáltalán folytatódik a bajnokság. Szabó Zoltán szerint legalább 5–6 hét felkészülésre szükségük lesz a csapatoknak, hogy színvonalas meccseket játszanak.

Március közepe óta a magyar vízilabdacsapatok sem edzhetnek együtt, nincsenek meccsek, bezártak az uszodák. Hétfőtől új szabályok lépnek életbe vidéken a koronavírus-járvány elleni védekezésben, többek között úgy néz ki, hogy a vízilabdázók újra részt vehetnek közös tréningeken, azonban cseppet sincsenek könnyű helyzetben.

– Legalább tíz napra van szükség, hogy beüzemeljék az uszodát, de ennyi időre nekünk is szükségünk van. Folyamatosan egyeztetünk az Üdülőközponttal. Az újraindulásra elő kell készülni, feltölteni vízzel és klórral a medencét, illetve az sem mindegy, hogy mi lesz a kormányrendeletben, hányan lehetnek majd egyszerre vízben – árulta el megkeresésünkre a Szentesi Vízilabda Klub ügyvezetője, Kis Balázs.

A női OB I alapszakaszából még négy forduló van hátra, míg a férfiaknál az alsó- és felsőház küzdelmei éppen, hogy elkezdődtek az első összecsapásokkal, amikor március 13-án felfüggesztették a pontvadászatot.

– Nagyon szép álmaink vannak, de a konkrét rendelkezést megvárjuk, abból indulhatunk ki, addig csak tapogatózunk. Amennyiben a szabadtéri strandok tényleg megnyílnak, és ez vonatkozik az olyan uszodára is, mint a miénk, amelyről lekerül a sátor, akkor ez azt jelentheti, lehet majd vízilabda-mérkőzéseket rendezni. Én azonban még óvatos lennék, az első lépés, kezdjünk el edzeni. Május 11-én dönt a Magyar Vízilabda-szövetség, hogy miként folytatjuk a bajnokságot, vagy éppen miként fejezik be – jegyezte meg érdeklődésünkre Szabó Zoltán, a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat trénere, majd hozzátette. – Minimum öt-hat hét kell majd, hogy felkészüljünk a meccsekre, elérjünk egy olyan szintet fizikailag és taktikailag is, hogy színvonalas, OB I-hez méltó mérkőzéseket játszunk – jegyezte meg Szabó.

A Szeged SZTE női együttesének vezetőedzője, Varga Tamás még nem tervezte meg az esetleges medencés tréningeket, tanítványai otthonaikban viszont folyamatosan készülnek a folytatásra szárazföldi edzésekkel.