Szegedi rajt: nem ezt vártuk

Négy mérkőzésen két ponttal a 18. helyen áll a labdarúgó NB II. tabelláján a Szeged-Csanád Grosics Akadémia – senki sem számított erre a rossz kezdésre. Nincs még győzelme a csapatnak, így pedig nagyon nehéz lesz elindulni felfelé.

Vereség, döntetlen, döntetlen, vereség. Így kezdte a labdarúgó NB II. 2020–21-es idényét a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. És kísértetiesen hasonlóan így kezdte a 2019–20-as szezont is a klub. Sőt még a négy lejátszott bajnoki utáni helyezés (18.) is stimmel a két szezon összevetésében. Tavaly az első siker a stadionavatón jött, mégpedig a nyolcadik fordulóban. Nem örülne annak senki, ha ez megint ekkor következne be.

Senki sem számított erre a gyenge rajtra, ebben biztosak vagyunk. Szurkoló, játékos, stábtag, klubvezető nézhet döbbenten, csalódottan, mérgesen maga elé. Nem ezt vártuk, nem ezt ígérték, nem erre készültünk.

Kényelmes. Ez a szó juthatott eszünkbe a Szeged által bemutatott futballról, amikor a Haladás elleni legutóbbi bajnoki vereség (0-2) után összegeztük a látottakat. Kevés volt a megnyert párharc, a szombathelyiek agresszív harcmodora nem ízlett a vendégeknek, így az első félidő pontosan olyan volt, mint az utóbbi időszakban: gyenge. Sajnos a második játékrészben nem jött a korábban látott, átmeneti, rövid ideig tartó feltámadás sem. Lassan szőtte a támadásokat a csapat, nem volt lendület a kontrákban, és ha nincs Takács János több bravúrja, nem csak ennyi a vége.

Ráadásul már nem először láthattuk az ellenfél játékában, hogy pontosan tudja, mit csinálnak majd a szegediek. A Csilus, Holdampf, Szekér trió uralta a pálya közepét, ha kellett, semmilyen eszköztől sem riadtak vissza. De megtették, mert megtehették, ellenszer, reakció pedig nem volt rá.

Az is beszédes, hogy az első, kaput eltaláló szegedi lövés a 85. (!) percben érkezett, Germán ollózós mozdulata szép volt, Verpecz pedig bravúrral védett. Ennyi. És mivel a Szeged az eddigi összes meccséhez hasonlóan most is kapott gólt, ez rettentően kevés a sikerhez.

Van feladata bőven az edzői stábnak, hiszen vasárnap a Budaörs érkezik, jövő szerdán a Debreceni VSC-hez látogat a csapat, majd a Siófok lesz a vendég a Szent Gellért Fórumban.

A szegedieket kb. 20 ultra elkísérte a vasi megyeszékhelyre is, akiknek a hangja néhányszor elnyomta a hazai ultrákét. Talán ők még bíznak és türelmesek.

A bajnokság állása, NB II.

1. Debreceni VSC 4 3 1 0 8 – 1 10

2. Nyíregyháza 4 3 1 0 5 – 1 10

3. Ajka 4 3 0 1 10 – 3 9

4. Gyirmót 4 3 0 1 8 – 4 9

5. Vasas 4 2 2 0 9 – 4 8

6. Békéscsaba 4 2 2 0 6 – 4 8

7. Haladás 4 2 1 1 9 – 4 7

8. Pécs 4 2 1 1 7 – 4 7

9. Szolnok 4 2 1 1 3 – 4 7

10. Dorog 4 2 1 1 4 – 6 7

11. Soroksár 4 1 1 2 2 – 3 4

12. Szentlőrinc 4 1 1 2 4 – 7 4

13. Siófok 4 1 1 2 7 – 11 4

14. Budaörs 4 1 0 3 4 – 7 3

15. Győr 4 0 3 1 5 – 6 3

16. Kaposvár 4 0 3 1 4 – 5 3

17. Kazincbarcika 4 0 2 2 3 – 6 2

18. Szeged 4 0 2 2 3 – 6 2

19. Csákvár 4 0 1 3 2 – 11 1

20. Debreceni EAC 4 0 0 4 3 – 9 0