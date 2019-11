Szegediek is szerepelnek az antalyai kick-box-vb-n

A törökországi Antalyában rendezik a WAKO kick-box-világbajnokságot, amelyen a point-fightting, kick-light, full-contact és zenés formagyakorlat szakág képviselői küzdenek az érmekért.

Ahogy megszokhattuk, a magyar válogatott megint népes sportolói stábbal utazott el, hiszen összesen harmincöt versenyző kelt útra, és szintén megszokott, hogy a keretben vannak szegedi, Csongrád megyei sportolók is. Az eseményen nem kevesebb, mint 66 ország legjobbjai indulnak, a magyar válogatott nagy része Dunavarsányban bő egyhetes edzőtáborban készült fel a világbajnokságra.

A Combat „D” SC-ből Zsarkó Dániel Péter (74 kg), a szintén szegedi származású Busa Andrea (65 kg) és a röszkei, a Combat „D” SC-ben készülő Nagy Rita (60 kg) kick-lightban, Busa Andrea továbbá point-fightingban is, míg Döme Balázs (Combat, +94 kg) a mastersek kick-light szakágában érdekelt a vb-n.

Közülük Zsarkó sikerrel vette az első akadályt, és a nyolc közé jutott, míg Busa Andrea már elődöntős mindkét szakágában, illetve Nagy Rita a döntőbe jutásért harcolhat, ahogy Döme is.

Történelmi sportdiplomáciai siker már született a kick-box-világbajnokságon, ahol két magyar is bekerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert WAKO világszövetség elnökségébe. A vb-t megelőző közgyűlésen ugyanis a megjelentek Király Istvánt és Mórádi Zsoltot is beszavazták az elnökségbe, amelynek első ülésén Királyt alelnöknek választották