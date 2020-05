Szegediekkel erősít a Vasas

Három év után távozik a PC Trade Szeged női kézilabdacsapatából Speth Evelin, aki az NB I/B-s Vasasban folytatja a pályafutását, akárcsak a szegedi származású Kovács Noémi is Vácról.

Hivatalossá vált harmadik tá­­vozója is a 2019–2020-as sze­­zont követően a PC Trade Szeged NB I/B női kézilabda­csapatának. A vezetőedző Zsadányi Sándor és a második legeredményesebb játékos, Bató Lili után kiderült, hogy a házi gólkirály Speth Evelin is eligazol. A 78 gólos átlövő következő klubja a Vasas lesz.

– Egy olyan ajánlattal keresett meg februárban a Vasas, amellyel úgy éreztem, muszáj élnem, ki kell használnom az adandó lehetőséget. Ez egy új lépcsőfok lesz a karrieremben, ahol az első osztályú tagságért küzdhetünk majd – árulta el Speth Evelin, aki kétéves szerződést kötött az angyalföldiekkel. – Csalódott vagyok, hogy így kell távoznom, mert jó formába lendültünk tavasszal, ké­­pesek lettünk volna elérni a dobogót is, ha nem szól közbe a járványhelyzet. Ezért akad né­­mi hiányérzetem – folytatta.

Speth Evelin a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, három éve került vissza Szegedre, ahol a másodosztályú együttes kulcsfigurájává és strandkézilabda-válogatottá érett.

– Ami a jövőt illeti, a Vasasnál már idén is az volt a cél a nyugati csoportban, hogy feljussanak az NB I-be, azonban ez néhány rossz meccs és a törölt idény miatt nem sikerülhetett, a negyedik helyen zártak. A 2020–2021-es szezonban ismét megpróbáljuk, vágyam, hogy már csak egy idényt kelljen az NB I/B-ben játszanom, utána bemutatkozhassak az NB I-ben – tette hozzá.

Amennyiben a koronavírus-­járvány nem vált volna a mindennapjaink részévé, akkor Evelin éppen most készülne az olaszországi strandkézilabda-világbajnokságra.

– Eltolták a világeseményt július elejéről, de hogy mikor játszhatunk majd, nem tudni. Szerencsére a Vasasba igazolásommal sem kell felhagynom a nyári sportággal, Penszki Gergely vezetőedző támogat ebben. Amennyiben lesz ma­­gyar bajnokság, akkor az OVB Beach Girls csapatában játszom majd – zárta a beszélgetést.

Speth Evelin mellett a 19 éves jobbszélső, Kovács Noémi is a Vasasban folytatja a pályafutását, aki szintén szegedi. Ő is kézilabdázott a NEKA-ban, legutóbb pedig az NB I-es Vác tagja volt, de rendszeresen ját­szott kettős engedéllyel a másodosztályú Gödben is.