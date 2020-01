Szél Tibor harmadszor lett harmadik a 18. BB Mentor-kupán

Harmadik alkalommal végzett a harmadik helyen a Zengő Alföld Szegedi TE játékosa, Szél Tibor a BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni tekeversenyen, így egyben ő lett a legjobb hazai játékos.

230 induló, 307 nevezés (egy versenyző többször is próbálkozhatott) az egyenes kieséses szakasz kivételével. Tizenkilenc utánpótlás, harminckilenc szenior és negyvenegy amatőr tekés. Röviden így néz ki számokban a 18. BB Mentor-kupa WNBA-NBC A kategóriás férfi egyéni teke világranglista-verseny, egyben második utánpótlás és szenior viadal.

Azzal minden nevező tisztában van, hogy szűk, nagyjából húsz versenyzőből áll az a lista, amelyről kikerülhet a végső győztes. Így aztán a maradék 210 (maradjunk az idei számnál, amely egyébként is rekord a maga nemében) nagyjából tisztában van azzal, kevés az esélye a legjobb 16 közé kerülésre. Mégis eljön Gyuláról, Nyíregyházáról, Nyergesújfaluból, Kazincbarcikáról Szegedre többnyire csak egyszer , vagy újabb nevezéssel még egyszer 120 dobás miatt.

Hogy miért? Mert elhivatott a teke iránt és mert szereti a sportágát. Mert láthat élőben is világklasszisokat. Mert fotókat készíthet velük. Mert akár ismeretlenül, de testközelből is Tomizhat, Vilizhet, Norbikázhat, Csongizhat – biztathat világbajnokokat. És ettől valahogy önmagának is tulajdoníthatja mások sikerét.

Ha már a számok: a Zengő Alföld Szegedi TE játékosai közül ezáltal öten kerültek a nyolcaddöntőbe, közülük hárman tovább a negyeddöntőbe, míg a legjobb négy közé már csak Szél Tibor, aki végül harmadik helyen zárt. A két kisgyereke előtt versenyző kiválóság egy napot aludva a történtekre értékelte a tíznapos eseményt.

– Már a selejtező elején sikerült olyan eredményt elérni, amely akkor azt ígérte, ott leszek az egyenes kieséses szakaszban – mondta Szél Tibor. – Így nyugodtan készültem a hajrá előtti héten, és az utolsó selejtezőnapon csak arra kellett figyelnem, hogy melyik pozícióban kerülök tovább. Nehéz volt a sprintszámban az ágam, hiszen megvertem a szerb Danijel Tepsát, aztán a Ferencvárosból Zapletán Zsombort is, bár ezen a találkozón az első szett őrületes volt, majd Kiss Tamástól kaptam ki, de ott meg ha nem rontom el az utolsó előtti állást, készülhettem volna a döntőre. Így sem vagyok elégedetlen, ez volt a harmadik harmadik helyem, és nagyon jól éreztem magam a pályán.

Nem kellett idegeskedni, oda mentek a dobásaim, ahova szerettem volna. A bajnokságban a Zalaegerszeg, Rápcelak elleni meccsekig hozni kell a meccseket, míg a szlovák Podbrezova verhető ellenfél. Legyőztük őket nyáron az otthonukban, aztán a világkupa bronzmérkőzésén, és most is jobb teljesítményt nyújtottunk náluk. Az biztos, hogy most megtapasztalták a pályát.