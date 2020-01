Szélpál Norbert a Pakshoz szerződött

Bővült a honi élvonalban játszó Csongrád megyei labdarúgók listája: ugyanis tavasszal az NB I-ben szerepelhet a szegedi védő, Szélpál Norbert. A 23 éves játékos szerződést kötött az élvonalban szereplő Paksi FC-vel, miután az atomvárosi klub megszerezte őt az NB II-es Békéscsabától.

A korábbi U21-es válogatott játékos egyszer már pályára léphetett az élvonalban, a Békéscsaba színeiben az MTK ellen csereként állhatott be, a másodosztályban pedig már több mint száz mérkőzésen van túl. Ebben az idényben a Békés megyei csapatban kilenc bajnokin és egy kupamérkőzésen játszott, mindegyiken a kezdőcsapat tagja volt.

– Először is köszönettel tartozom a Békéscsabának az ott töltött évekért, de most egy gyerekkori álmom vált valóra, hiszen első osztályú csapathoz tudtam igazolni. Szeretném meghálálni a paksi klubvezetők bizalmát, és készen állok rá, hogy beverekedjem magam a kezdőcsapatba, ezáltal pedig segítsem a klubot, valamint gyűjtögessem NBI-es mérkőzéseim számát – nyilatkozta új klubjának Szélpál Norbert, aki már csatlakozott is a jelenleg Törökországban edzőtáborozó Paks keretéhez. A védő három és féléves szerződést írt alá a paksiakkal, ahol így a tavasszal két Csongrád megyei játékos is szerepelhet, hiszen a szentesi Kecskés Tamás mellett most már Szélpál Norbert is ott lesz a csapatban.