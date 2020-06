Szélpál Norbert nem hibáztatta önmagát a gólnál, tapasztaltabb lett a félév alatt

Hihetetlen végjátékot hozott a Debrecen–Paks sorsdöntő NB I-es mérkőzés: a vendégeknél a szegedi Szélpál Norbert számára is igazán emlékezetes volt a találkozó, és úgy érzi, hasznos volt a Pakson töltött első időszaka.

– Szerettük volna hamarabb eldönteni, mint az utolsó forduló, hoztuk is a meccseket. Iszonyatosan jó hangulatú meccs volt. Megnyugodtunk, amikor megszereztük a vezetést, és a kapott gólig nem is éreztük, hogy benne lett volna a meccsben az egyenlítés, inkább nekünk voltak lehetőségeink. Borzasztóan hosszú volt az a húsz perc, ami az egyenlítés után következett, az utolsó két percre nem is emlékszem, extázisba került mindenki. Sajnáltam a Debrecen játékosait, de valakinek ki kellett esnie – mondta az 1–1-es döntetlennel zárult meccsről a Paks védője, Szélpál Norbert.

A szegedi védő kellemetlen helyzetbe került, hiszen a Loki egyenlítő góljánál menteni igyekezett, de a kapu felé tartó labdát már nem tudta úgy megállítani, hogy abból ne legyen gól.

– Hibáztunk hátul, Trujics pedig az üres kapura gurította volna. Próbáltam menteni a menthetőt, volt már, hogy ilyen helyzetből kifelé rúgtam a labdát, ez most nem sikerült. Nem volt idő bánkódni ezen, mert a döntetlen még jó volt nekünk, és nekem sem az járt a fejemben, mit kellett volna másképp csinálni – tette hozzá.

Szélpál a télen került a Paks-hoz, első élvonalbeli szezonja pedig rögtön értékes tapasztalatokat is hozott számára.

– Az első félévem volt az NB I-ben, ahol minden meccsem kiélezett volt. Ha a Diósgyőr ellen nem nyerünk, akkor az iksz nem is elég. Örülök, hogy ezt is megtapasztaltam, de remélem, a következő szezon nem hoz ilyen izgalmakat. Paksig jó néhány benzinkúton megálltunk, most viszont egy kis pihenés jól jön, hiszen nem is fizikálisan, hanem inkább mentálisan fáradtunk el – nyilatkozta Szélpál Norbert.