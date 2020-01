Szentesen belecsaptak a lecsóba

Az OB I-es Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata már megkezdte a felkészülést a februári bajnoki rajtra. Pellei Csaba vezetőedző január 2-án már tréninget vezényelt a keretnek.

– Mi már elkezdtük – kezdte a beszélgetést Pellei Csaba, a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapatának a vezetőedzője. – December 13-ától pihenőt kaptak a fiúk, bőven volt szabadságuk, így január 2-án már tréninget vezényeltem nekik.

A tréner többször kiemelte, hogy nem egyszerű a feladatuk azzal, hogy a válogatott programja miatt többször is hosszabb szünet van a bajnokságban. Speciális felkészülést igényel.

– Megbeszéléssel indítottuk az évet, felvázoltam, hogy az elkövetkező egy hónapban milyen munka vár a keretre. Az első hetek az úszásról, egy minialapozásról szól. A héten többször is Vásárhelyen edzünk, a jövő héttől tudunk itthon gyakorolni. Éppen most egyeztettem Szabó Zoltánnal, a szegedi csapat edzőjével, hogy játszunk majd több edzőmeccset is. Nem könnyű a dolgunk nekünk edzőknek, mert mindig megszakad a bajnokság. Ez valakinek jól jön, valakinek nem. Mi decemberben jó passzban voltunk, meccsről meccsre jobban játszottunk, jó lett volna lendületben maradni. Nagyon bízom benne, hogy folytatni tudjuk azt a játékot, ami jellemzett bennünket. Nem lesz egyszerű, de most ezen kell dolgoznunk.

A Metalcom Szentes kerete nem teljes. Két légiós, a görög Kriszoszpatisz és a román válogatott Gergelyfi Róbert még nem edzett a csapattal.

– A görög fiú már ma csatlakozik hozzánk, Robi a budapesti Európa-bajnokságra készül, így egyelőre ő még nem velünk készül. Minden esélye megvan arra, hogy a szűk keretnek is a tagja maradjon. A többiek szerencsére egészségesen és kipihenten tértek vissza, egy biztos, hogy az első napokban nem kell őket altatni, hiszen elég kemény dózist kapnak, sokat úszunk majd. Örömmel hosszabbítottam meg a szerződésem, számomra ez is fontos volt, ez megnyugtatja az ember lelkét, hogy hosszabb távra terveznek vele, illetve én is hosszabb távra tervezhetek.