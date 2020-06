Szép eredmények a szegedi atlétikai versenyen

A Szegedi VSE atlétikai dobócsoportjának kezdeményezésére indított dél-alföldi dobó versenysorozat első állomását rendezték az ötletgazda otthonában. A há­­zigazda Tisza-partiak mellett Csongrád-Csanád megyét a szentesi Maximus SE sportolói is képviselték a viadalon, illetve kecskeméti és békéscsabai színekben is indultak atléták, utóbbiak között a szegedi olimpiai bronzérmes súlylökő, Márton Anita is.

A klasszis esélyeshez méltón, de az elvárt eredménytől elmaradva, 17,40 méteres lö­­késsel lett aranyérmes. A serdülők között diszkoszvetésben három fiatal is 50 méter feletti eredményt ért el, végül második lett a 14 éves szegedi tehetség, Dobó Zsombor, aki az 55 métert is túlszárnyalta. Férfi súlylökésben a szentesi színekben versenyző, de Szegeden edző Fischer Márk szerzett aranyat. Női súlylökésben Veiland Violetta – aki szintén a Maximus SE versenyzője, de Szegeden készül – elérte 16,50 méteres egyéni csúcsát. Női diszkoszvetésben Márton Anita ismét nyert egy kiváló, 57 méter feletti dobással, míg a szentesi Váradi Krisztina másodikként zárta a versenyt.

A szegedi és szentesi egyesületek eredményei, férfi súlylökés:

1. Fi­­scher Márk (Maximus SE),

4. Losonczi Csongor (SZVSE); férfi disz­­koszvetés: 3. Fischer Márk,

4. Losonczi Csongor; női súlylökés: 2. Veiland Violetta (Maximus SE), 3. Váradi Krisztina (Maximus SE), 5. Losonczi Blanka (SZVSE); női diszkoszvetés: 2. Váradi Krisztina, 4. Losonczi Blanka, 5. Veiland Violetta, 6. Péter-Szabó Sára (SZVSE), 7. Kocsis Alexandra (Maximus SE), 12. Kasza Melanie Lili (SZVSE); férfi gerelyhajítás: 2. Volm Balázs Zoltán (SZVSE); fiú súlylökés (4 kg): 2. Dobó Zsombor, fiú diszkoszvetés (1 kg): 2. Dobó Zsombor,

5. Kovács Marcell Attila (SZVSE); leány súlylökés (3 kg): 5. Kasza Melanie Lili; fiú súlylökés (3 kg): 2. Hajdú Botond (SZVSE); fiú diszkoszvetés

(0.75 kg): 2. Hajdú Botond; fiú súlylökés (2 kg): 3. Mihály Levente (SZVSE), 4. Darázs Donát (SZVSE), 5. Dobó Csanád (SZVSE), fiú diszkoszvetés (0,75 kg), gyermek I–II.:

3. Darázs Donát, 4. Dávid Kristóf (Maximus SE), 5. Dobó Csanád,

6. Mihály Levente; leány súlylökés (2 kg), gyermek I–II.: 3. Péter-Szabó Anna (SZVSE), 4. Korom Lili (SZVSE), 5. Ocskó Lilien (SZVSE); leány diszkoszvetés (0,75 kg), gyermek I–II.: 3. Péter-Szabó Anna, 4. Korom Lili,

5. Ocskó Lilien.