Szép eredményt ért el Jászapáti Péter az ifjúsági olimpián

Jászapáti Péter, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület rövidpályás gyorskorcsolyázója egyéni összetettben 17. helyen végzett a téli ifjúsági olimpián.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület tavaly remek évet zárt, hiszen több tehetséges növendéke is a korosztályos világelitbe került. Köztük a legkiemelkedőbb rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Péter volt, aki 2019-es teljesítménye révén kvalifikálta magát a téli ifjúsági olimpiára. A lausanne-i viadalra már kijutni is óriási dolog volt, de az ifjú titán ezzel nem érte be: remekelt az ötkarikás játékokon.

1000 méteren kezdte a megmérettetést, ezen a távon 17. helyen zárt. A 16 esztendős spor­­­­tolónak pechje volt, hiszen egyetlen századmásodperccel maradt le a negyeddöntőbe jutásról.

– Érezhető volt rajta az izgalom, ami érthető is, hiszen ez volt az első olimpiai szereplése, ráadásul többnyire idősebbek között versenyezve – mondta a Szegedi Korcsolyázó Egyesület edzője, Lajtos Szandra. Ezután jöhetett az 500 méteres viadal, amelyen óriási időt ért el Jászapáti: egyéni csúcsát másfél másodperccel megdöntve 42,3 másodperc alatt tudta le a távot, így 13. helyen végzett.

– Ez fantasztikus idő! Péter nagyon szépen mozgott, láthatóan élvezte a versenyzést. Az összetett pontversenyben a 17. helyen végzett, így a mix váltó elsőszámú tartalékja lett. Ez szép eredmény, nagyon büszkék vagyunk rá! – hangsúlyozta az olimpikon tréner.