Szép jövő állhat a város rövidpályás gyorskorcsolyázó tehetségei előtt

Kialakult a szezon két legfontosabb utánpótlás-világversenyének magyar kerete rövidpályás gyorskorcsolyában, a szegedi mérleg pedig kiváló: Somodi Maja, Nógrádi Bence és Jászapáti Péter is ott lesz a junior-világbajnokságon, utóbbi versenyző pedig a téli ifjúsági olimpián is bizonyíthat.

Azt már tudtuk, hogy a lausanne-i téli ifjúsági olimpián Somogyi Barbara és Jászapáti Péter képviseli a magyar színeket rövidpályás gyorskorcsolyában, ami számunkra öröm, hiszen utóbbi tehetség a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet (SZKE) is képviseli az ötkarikás játékokon.

Arra viszont ez idáig várni kellett, hogy kik indulnak ma­­gyar színekben a bormiói junior-világbajnokságon: Jászapáti helye itt is egyértelmű, de még két szegedinek lehet szurkolni, hiszen a szintén SZKE-s Somodi Maja, valamint Nógrádi Bence is az utazó csapat tagja lesz. Utóbbi ifjú titán ugyan már a Ferencváros versenyzője, de büszkék lehetünk rá is, hiszen a szegedi Tuti KKSE neveléséről van szó.

– Sűrű hetek elé nézünk, hi­­szen az említett két viadal között rendezik meg a debrece­ni felnőtt Európa-bajnokságot, ahol szintén szurkolhatunk a város két versenyzőjének, Jász­­apáti Petrának és Kónya Zsófiának – hangsúlyozta Szabó Krisztián, a magyar utánpótlás-válogatott trénere, aki egyben a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője is. – Visszatérve a fiatalokra: nagyon büszkék vagyunk, hogy több szegedi is ilyen rangos megmérettetésen vehet részt, ráadásul a világbajnokságon mindenkinek bőven jut bizonyítási lehetőség, egyéni­ben és váltóban is. Ha több jégidőnk lenne Szegeden, talán a vb-n is több szegedi indulna, de a lehetőségekhez képest re­­mek eredményeket érünk el, mindkét szegedi egyesületnél kiváló szakmai munka zajlik – véli a mester.

Az utánpótlás-válogatott ke­­rete 20 fő körüli az elmúlt idő­szakban, a csapat harmada pe­­dig szegedi nevelés.

– Ez is dicséri a helyi munkát, ahogy a versenyzők mentalitása is, hiszen a szegediek mindig remek versenyzőtípusok. Szép jövő állhat mindannyiuk előtt, hiszen amellett, hogy korukhoz képest technikailag és taktikailag is nagyon érettek, már most rengeteg nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. Éppen ezért a sorsolás lehet a legnagyobb ellenfelük – tért rá a korosztályos világbajnoki és olimpiai szereplésre Szabó Krisztián. – Az olimpián a legjobb tízbe kerülés, B döntős szereplés le­­het reális célkitűzés Péter számára, míg a világbajnokságon minden szegedi a tapasztalatszerzésre koncentrál majd, hiszen Maja és Bence fiatalok lesznek abban a mezőnyben, így a legjobb húsz közé jutás már szép eredmény lenne tőlük – zárta a beszélgetést a tréner.