Szép sikereket aratott a Suncity Triathlon Team

Remek évet zárt a Suncity Triathlon Team, hiszen a szegedi egyesület számára ez volt az első esztendő, amely igazi triatlonos szezont hozott.

Több hazai verseny és nemzeti bajnokság mellett nemzetközi viadalokon is indultak a csapat sportolói. A triatlon mellett a futóversenyek is domináltak, de rendkívül sikeres volt az első évük a masters úszóversenyeken is.

A Suncity Triathlon Team tagjai idén 14 triatlonversenyen képviselték a klubot, eb­­ből öt országos bajnokság volt, négy pedig féltávú Ironman-világkupa. 11 versenyen szereztek valamilyen díjat, például sprint ob-ezüstérmet, világkupa-bronzérmet és egy világbajnoki kvalifikációt is. Tíz futóversenyből egy kivételével mindenhol volt dobogós versenyzője az egyesületnek. A masters úszóversenyeken – köztük volt az Európa-játékok is – 9 versenyző összesen 43 érmet gyűjtött. Öt bajnoki címet és egy országos csúcsot is elértek a Tisza-partiak, Pálmai Csaba jóvoltából pedig a European Maccabi Games Budapest 2019-ről is elhoztak két medált.

A hazai ranglisták mellett a féltávú Ironman világranglistáján is képviselik az egyesületet: a 25–29 évesek korosztályában 11 ezer 844 versenyzőből 98. helyen áll Gábe Tamás, így jö­­vőre aranyjelvényes kiemelt versenyző lesz a vk állomásain. Juhászné B. Szűcs Mária, Schulcz Domonkos, Gombos Máté és Gábe Tamás triatlon sprint, összetett és hawaii rang­listán is pontokkal zárt. A masters úszás ranglistáin 25, 33 és 50 méteres medencében 33 egyéni és 4 váltó számban van top 10-es helyezése a Suncity Triathlon Teamnek, ebből 12 listavezető hely.