Szépül a mártélyi pálya környéke

Igyekeznek kihasználni a kényszerszünetet Mártélyon: a megyei II. osztályú klub pályája az elmúlt hétvégéken annak ellenére is megtelt élettel, hogy nem rendeztek bajnoki mérkőzéseket.

Szorgos kezek és szerszámok lepték el a község labdarúgópályáját, amelyet a bajnoki szünetben igyekeznek minél komfortosabbá varázsolni. Közösségi összefogásnak köszönhetően előbb a kispadokat újították fel, lefestették a vázat és a padokat, és kicserélték a lemezborítást is. Legutóbb pedig a pályán és annak környékén is füvet vágtak, valamint a korlátok is új festést kaptak – gondos kezekben van tehát a mártélyi pálya, amelyről nem feledkeznek meg a szünet alatt sem.

A mártélyi csapatnak nem jött jól a szünet, hiszen újoncként jól szerepeltek a megye kettőben, tavaszi két mérkőzésüket egyaránt megnyerték, így megerősítették harmadik helyüket a tabellán.