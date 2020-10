Szerdán 18 órától a Sopron ellen folytatja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Remek győzelemmel kezdte a bajnokságot a Naturtex-­SZTE-Szedeák: a csapat végig kiegyensúlyozottan teljesített Jászberényben, szerdán pedig következik az újabb feladat, hiszen 18 órától a Sopron lesz a szegediek ellenfele az első hazai bajnokin.

Huszonkét pontos idegenbeli sikerrel kezdte a bajnokságot a Naturtex-SZTE-Szedeák. A Tisza-partiak két elmaradt meccs után Jászberényben végre játszhattak, és az egész mérkőzést kontrollálva, magabiztos győzelemmel kezdték a szezont.

– Nehéz volt mentálisan úgy felkészíteni a csapatot, hogy nem tudtuk, mikor léphetünk végre bajnoki meccsen pályára. Tudtam, hogy nehéz Jászberényben játszani, hiszen dolgoztam itt korábban. Szerencsére amit elterveztünk, azt véghez is tudtuk vinni, gyors játékkal, sok lepattanóval, jól játszva sikerült nyernünk, és remélem, így is folytatjuk – nyilatkozta a mérkőzést követően Szrecsko Szekulovics, a Szedeák edzője.

Remekül sikerült James Di­­ckey bemutatkozása: bár elsősorban a Szedeák csapatjátéka volt kiemelendő a jászberényi bajnokin, az újonc magasember egészen remek meccset produkált. Pályán töltött 32 perce alatt 18 pontot, 17 lepattanót, három gólpasszt, valamint öt blokkot is jegyzett, magasan a mezőny legjobbja volt az este folyamán.

– Jól éreztem magam a pályán, de izgatott is voltam, hiszen ez volt az első meccsem. Jól és nagy energiával játszottunk, sikerült megvalósítanunk, amiket az edzéseken gyakoroltunk. Megvan a győzelem, ez volt a legfontosabb. Végig keményen, gyors kosárlabdát produkáltunk, ez lehetett a kulcs – értékelt a lefújás után az amerikai center.

Hasonlóan vélekedett Djor­dje Dzeletovics is: a szerb légiós első szegedi meccsén 26 perc alatt szerzett 18 pontot, és szintén nagyon hasznosan játszott, hiszen volt még hét lepattanója és három gólpassza is.

– Jó meccs volt, nagyszerű csapatsikert arattunk. Jól éreztem magam a pályán, de azt hiszem, ezzel a többiek is így vannak. A csapatszintű védekezésünket emelném ki, egyként mozogtunk végig a 40 perc során, ez pedig megmutatkozott az eredményben is. Örülünk a győzelemnek, szerdán egy újabbat szeretnénk begyűjteni – utalt Dzeletovics a folytatásra, szerdán ugyanis a Sopron ellen vár újabb bajnoki a Szedeákra.

Holnap tehát hazai pályán is bemutatkozik a Naturtex, az a Sopron érkezik az újszegedi sportcsarnokba, amely eddig szintén legyőzte a Jászberényt, ám az első mérkőzésén hosszabbítás után kikapott az Oroszlány vendégeként.

A szurkolók az újszegedi sportcsarnok oldalsó bejáratánál, a Temesvári körút felől válthatják meg jegyüket. A meccs során kötelező a maszkhasználat, és testhőmérést is végeznek a belépéskor, 37,5 fokos testhő fölött pedig nem léphet be senki a csarnok területére.