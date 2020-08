Szerdán 18 órától: Debreceni VSC–Szeged-Csanád GA

Ma 18 órától (élő: M4 Sport) a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a bajnokesélyes Debreceni VSC vendége lesz a labdarúgó NB II. hatodik fordulójában.

Most aztán lehet maradandót alkotni. Mikor máskor, ha nem akkor, amikor a bajnokesélyes, hétszeres bajnok, korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal felálló Debreceni VSC ellen, várhatóan sok néző előtt, az M4 Sport által élőben közvetített mérkőzésen lép pályára a Szeged-Csanád Grosics Akadémia?

El kell felejteni az eddigieket és felszabadultan játszani – ennyi az egész. Illetve még pár fontos dolog kell azért, így például hit, akarat, motiváció, alázat, önbizalom, és persze szerencse. Kevesen hisznek abban, hogy éppen a Debreceni VSC ellen győz először a 2020–21-es bajnokságban a Szeged, ám a szegedi szurkolók, szakemberek pontosan tudjuk, a labdarúgó NB II.-ben bárki legyőzhet bárkit.

A szegedi ultrák kitartanak, hiszen nagyjából harmincan ezúttal is elkísérik a csapatot az idegenbeli mérkőzésre, amely ma 18 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A friss válogatottkeretben, amely szeptember 3-án Törökországban játszik, majd szeptember 6-án az oroszokat fogadja a Nemzetek Ligájában, ott van a Loki bal oldali védője, a görög Arisztól hazatérő Korhut Mihály, de játszott már a válogatottban Bódi Ádám, Varga József és Ferenczi János is. A Debrecen játékosa a hódmezővásárhelyi Sós Bence is.

A szegedi csapathoz kapcsolódó hír, hogy új játékos érkezett a kerethez. Szilvási Péter (26) a Honvéd akadémiáján nevelkedett, 18 évesen a német másodosztályban szereplő Greu­ter Fürth együtteséhez került, ahol végigjátszott három évet a második csapatban. Németországból Debrecenbe tért vissza, ahonnan fél évre kölcsönadták a Mezőkövesdnek. Ekkor jutott fel az NB I.-be a Mezőkövesd.

A következő állomás Gyirmót volt, ahol másfél éven át minden mérkőzésen pályára lépett, és csapatkapitánya is volt a győri klubnak. A 2019–20-as szezont keresztszalag-sérülés miatt kihagyta, míg legutóbb az NB III. keleti csoportjában szereplő Tiszaújvárosban négy mérkőzést játszott, kétszer csereként lépett pályára, míg kétszer kezdőként végig pályán volt éppen a legutóbbi két fordulóban a DVSC II. és az Eger ellen.

Szilvási vélhetően majd csak a kéthetes bajnoki szünet után, szeptember közepén kaphatja ahogy a tegnap leigazolt, 19 éves korosztályos válogatott kapus, Ásványi Balázs is.