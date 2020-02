Szerdán 18 órától: Szeged–Tatabánya az OB I-ben

A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat fontos derbire készül, szerdán 10 órától közvetlen riválisát, a Tatabányát fogadja az újszegedi sportuszodában.

A Miskolc ellen 10, a Pécs ellen 11, a Debrecen ellen pedig 12 gólt szerzett az elmúlt három OB I-es fordulóban a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat. Ilyen eredményesen simán lehet nyerni, mégis mindhárom ta­lálkozón pont nélkül maradtak a Tisza-partiak. A bosszantó ve­­reségek oka tehát egyértelműen a védekezés volt, amit rendbe kell szedni, hiszen fon­­tos rangadó következik: szerdán 18 órától az újszegedi sportuszodában a közvetlen ri­­vális Tatabányát fogadják Molnár Dávidék.

– Igen, főként a védekezé­sen dolgoztunk az elmúlt másfél hétben, hiszen az egész bajnokságban mi kap­­tuk eddig a legtöbb gólt – kezdte a beszélgetést Szabó Zoltán vezetőedző. – Ahhoz, hogy ebben előrelépjünk, kell a jó kapusteljesítmény is, nemcsak a blokkok. Mindent meg kell tenni, hogy fejlődjünk, hiszen a bajnokság most már azon szakaszába érkezett, amikor már nincs mellébeszélés. Csak és kizárólag a pontszerzések számí­tanak. Felemás a csapat arca, hiszen bizonyítottuk, hogy bármelyik ellenfélnek tudunk tíz gólt lőni, még akkor is, ha támadásban is sokat hibázunk. Nem nyugtathatjuk ma­gunkat azzal, hogy majd jönnek a mérkőzések, amelyeket nyerhetünk, mert ez itt van, most kell győzni! – hangsúlyozta a tréner.