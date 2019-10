Szezonbeli legjobb félidejét hozta a Naturtex-SZTE-Szedeák

Már nem nyeretlen a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I/A csoportban, miután Andjelko Mandics együttese szombaton legyőzte a Jászberényt. Az extra motiváltsággal játszó Kerpel-Fronius Balázs jól szállt be a meccsbe, de tudja, van még mit javítaniuk.

Már a Jászberény elleni mérkőzés bemutatásakor is kiemelt figyelem irányult Kerpel-Fronius Balázsra: a nyáron éppen a jászságiaktól a Szedeákhoz érkezett kosarast a vendégek drukkerei is megtapsolták. Persze ez hamar elmúlt, hiszen ahogy beszállt, gyorsan triplákkal keserítette meg korábbi klubját, és nagy szerepet vállalt abban, hogy Andjelko Mandics csapata már húsz ponttal is vezessen a mérkőzésen.

– Megkockáztatom, ez volt a legjobb félidő, amit ebben a szezonban produkáltunk – kezdte Kerpel-Fronius Balázs a mérkőzést követően. – Minden taktikai utasítást betartottunk, és remekül játszottunk egy ilyen fontos mérkőzésen, hiszen ne feledjük, mindkét csapat nyeretlenül állt a találkozó előtt – mutatott rá a nyártól a testvérével egy csapatban szereplő kosaras.

Annak ellenére, hogy 55–35-re is vezettek Wirth Ádámék, a végén bizony izgulni kellett a győzelemért: egyenlíthetett is volna a Jászberény, de a kimaradt ziccer után jött a meccsen a tizenegyedik szegedi tripla, amivel lezárta és megnyerte a meccset a Szedeák.

– Keményített a védekezésen a Jászberény, ez már kevésbé ízlett nekünk. Az első félidőben a tripláink mellett az is fontos volt, hogy csak négy el­­adott labdánk volt húsz perc alatt, ennek nagy szerepe volt abban, hogy ekkora előnyt tudtunk felépíteni. Azonban a második félidő megmutatta, hol kell javulnunk, figyelnünk kell erre a folytatásban – tette hozzá a meccsen tíz pontot, közte három triplát jegyző Kerpel-Fronius Balázs, aki eddigi legjobb meccsén van túl a Szedeák színeiben.

A legfontosabb ezzel megvan, már nem nyeretlen a Szedeák, így kissé nyugodtabban várhatja a folytatást: ami nem ígérkezik könnyűnek, hiszen szombaton a tavalyi döntős Körmend lesz az ellenfél.

Az 5. forduló eredményei: Za­­laegerszeg–Szolnok 80–91, Debrecen–Paks 75–76, Falco KC Szombathely–Oroszlány 83–59, Pécs–Körmend 94–80, Kaposvár–Sopron 87–59, Kecskemét–Alba Fehérvár 89–76.