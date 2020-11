Szinte lemásolta korábbi meccsét a St. Mihály

Szinte ugyanolyan mérkőzést játszott a Diósgyőrrel a KÉSZ-St. Mihály, mint amilyet a két csapat a bajnokság alapszakaszának elején, Makón vívott egymással. Nem meglepően ismét a Diósgyőr irányított, azonban játékban remekül helytálltak a szegediek a szépszámú szurkoló által biztosított miskolciak ellen Török Lilláék.

A fordulást a második félidő eleje hozta, amikor az agresszívan és nagy elánnal játszó DVTK kihasználta a St. Mihály megingásait, a lecsorgó, lepattanó labdákért vívott párharcokat rendre a hazaiak nyerték meg, ennek is köszönhetően egy óra játék után eldöntötték a találkozót, amelynek ugyanúgy háromgólos miskolci győzelem lett a vége, mint augusztusban.

A St. Mihály akárcsak a DVTK elleni, makói meccsen most is produkált egy jó periódust, de hasonlóan ahhoz a találkozóhoz, ezúttal is egy rövidzárlat okozta a vesztét, és pont nélkül maradt. A Tisza-parti csapat azonban ezzel együtt is a tabella hatodik helyén áll, amely biztos bennmaradást jelentene az idény végén.

Jenei Péter: – Bő negyedóra alatt leromboltuk mindazt, amit felépítettünk az első félidőben. Az MTK ellen még nehéz meccs vár ránk, viszont utána nagyon fontos találkozóra készülünk a Kelen ellen.