Szombaton 14 órától: Szegedi TE–Ferencváros

A férfi tekecsapat szuperliga 11. fordulója egyben az őszi szezon utolsó játéknapja is lesz, és ez tartogat egy rangadót. A Szegedi TE holnap 14 órától az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a Ferencvárost fogadja.

Izgalmasan alakult a férfi te­kecsapat szuperliga őszi szezonja. A tabella elején három csapat áll egy-egy vereséggel, azaz a Zalaegerszeg, a Szegedi TE és a Répcelak alaposan körbeverte egymást. De ott van még mögöttük a Ferencváros is, amely ugyan a nyolc siker mellett két vereséggel tudta le az eddigi tíz fordulót, ám mindenkire veszélyes együttes.

És ebből a négyesből holnap megint összecsap kettő: a címvédő Szegedi TE fogadja a Ferencvárost az újszegedi otthonában. A vendég zöld-fehéreknél több remek játékost is találhatunk, ilyenek például az egykori szegediek, Zapletán Zsombor és Kovács Gábor, illetve a válogatott keretnél is figyelembe vett Botházy Péter vagy Bíró Patrik. Nem feledkezhetünk meg a szintén szegedi Iványi Lászlóról sem, aki nagyon jól ismeri az újszegedi pályát, lévén rendszeresen ott edz.

– Kazincbarcikán egységes volt a csapat, és küzdött mindenki azon az egyáltalán nem egyszerű pályán, ezért is tudtunk magabiztosan győzni – mondta Kiss Norbert, a szegediek hatszoros vi­­lágbajnoka. – Nekem valahogy nem megy a borsodi csapat ellen idegenben, és ez most is beigazolódott, Ander Tamás megint legyőzött. A szombati mérkőzés pedig va­lóban rangadó lesz, hiszen jó csapat a Fradi, a keretében akad négy-öt kiváló játékos, egykori és jelenlegi válogatottak egyaránt. Nagy meccset vá­­rok, amelyen szeretnénk győzni hazai pályán. A közönségünk biztos, hogy nagyon sokat segíthet majd ezen a meccsen.

A találkozó szombaton 14 órakor kezdődik (előmeccset 13 órától az ifjúságiak játszanak) az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, a belépés ingyenes.