Szombaton 18 órától a Körmendet fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Tíz nap elteltével újra a Körmenddel játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely múlt szerdán meglepte ellenfelét, és hét év után tudott nyerni a vasi csapat otthonában. Most az újszegedi sportcsarnokban találkoznak a felek.

A csapatra ráfért a pihenő, rövid idő alatt sok meccset játszottunk. Három meccset nyertünk zsinórban, méghozzá jó csapatok ellen, a Pécs nagyon erős gárda, Körmenden pedig mindig nagyon nehéz győzni

– kezdte Kerpel-Fronius Balázs arra utalva, hogy két hét alatt öt meccset játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák. Most azonban egy leheletnyi szünete akadt Szrecsko Szekulovics csapatának, hiszen múlt szombat óta egy teljes hetet készülhet a Körmend elleni hazai meccsre.Az ellen a Körmend ellen, amelyet múlt hét szerdán meglepett idegenben a Szedeák: akkor 15 pontos hátrány ellenére fordítani, majd győzni tudtak Dickey-ék, elvéve ezzel a Körmend február óta tartó hazai veretlenségét – ami még akkor is nagy szó, ha tavasszal félbeszakadt a bajnokság. A Szedeák ellenfelét tehát bizonyára fűti a visszavágási vágy, ugyanakkor hasonlóan a múlt héthez, most is pihentebben várhatja a meccset a Tisza-parti csapat. A Körmend ugyanis szerdán az Alba Fehérvár vendégeként szenvedett vereséget.

– Ez ilyenkor taktikai harc az edzők között, az a kérdés, hogy ilyen rövid idő alatt be lehet-e építeni új dolgokat. Biztos, hogy ellenfelünk is készül belőlünk, és változtatnak majd. De természetesen megpróbálunk nyerni hazai pályán, hiszen óriási dolog lenne egy szezonon belül kétszer legyőzni a Körmendet. Magyar játékosokként igyekszünk annyit hozzátenni a meccs­hez, amennyit csak tudunk: ha a kispadról, akkor onnan, ha pedig kezdőként, akkor úgy tesszük ezt – tette hozzá Kerpel-Fronius Balázs, aki a körmendi siker alkalmával a kispadról beszállva tudott lendíteni a szegedi gyenge kezdésen.

Az biztos, hogy még egyszer a Körmend nem enged ki a kezéből egy meccset 15-0-s kezdés után: érdekesség, hét végén a Sopron ellen épp fordított utat járt be a Körmend, amikor 15 pontos hátrányból tudott nyerni.